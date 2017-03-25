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    Лидеры 27 стран ЕС подписали декларацию о будущем Евросоюза после Brexit

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (438)

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    Декларация – это главный итог саммита в Риме, посвященного 60-летию Римского договора. Премьер Польши Беата Шидло перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд, после чего поставила подпись и улыбнулась.
    Флаг Европейского Союза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза, свидетельствуют кадры прямой трансляции из капитолийского Дворца консерваторов в Риме.

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Декларация – это главный итог саммита в Риме, посвященного 60-летию Римского договора (1957), который заложил основы Евросоюза.

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    Премьер Польши Беата Шидло, позиция которой стала главной интригой встречи, перед подписанием занесла ручку над документом и замерла на несколько секунд. Поставив подпись, Шидло развела руками и улыбнулась.

    Заявление, которое еще в четверг пригрозила заблокировать Польша, отражает видение будущего союза во всех сферах. Как сообщила незадолго до подписания документа администрация президента Франции, в документе выражены достижения европейцев за последние 60 лет, в том числе мир, процветание, европейская социальная модель, и вызовы ЕС, такие как рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза. В декларации лидеры выражают желание реагировать на вызовы сообща и солидарно, а также указывают приоритеты на будущее: безопасность и защита, процветание и экономический рост, социальная политика и сильные позиции на международной арене. 

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта запустит процесс выхода страны из Евросоюза.

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