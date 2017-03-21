Бондаренко: отношения ЕС и Турции напомнили мне старый анекдот

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Bild заявил, что Турция не вступит в Евросоюз, если вернет в свое законодательство смертную казнь.

Таким образом Юнкер прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 18 марта заявил, что восстановит смертную казнь.

Напомним, 12 сентября исполнилось 54 года со дня подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Турцией (так называемого "Анкарского соглашения"), заложившего основы связей Турции и союза.

"Как вы думаете, после длительного ожидания в очереди на евроинтеграцию и в свете новой политики Эрдогана, заявление Юнкера является аргументом для Турции?

Почему-то вспомнился старый американский анекдот. Отец с маленьким сыном пришли в зоопарк. Сын капризничает: кричит, "Хочу обезьянок!!!" Отец ему пытается показать то льва, то тигра, то слона, но сын продолжает капризничать, "Хочу обезьянок!!!" Наконец подошли к клетке с надписью "Обезьянки", но она оказалась пустой.

Отец решил спросить у сторожа:



- Сэр, вы не подскажете, куда делись обезьянки?



Сторож максимально деликатно ответил:



- Понимаете, обезьянки отправились в свою спальню, чтобы заняться любовью.

Малый продолжает капризничать: "Хочу обезьянок!!!"



- А скажите, если бы мы их угостили орешками, они бы согласились выйти?



- Сэр, а вы бы согласились?", — написал политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко на своей странице в Facebook.

По мнению политолога, Эрдоган вряд ли согласится на орешки от Юнкера в то время, как он уже почувствовал себя если не халифом, то минимум султаном.

"Обещания получить евроинтеграционные орешки действуют пока лишь на некоторые балканские и украинские виды обезьянок", — заключил Бондаренко.