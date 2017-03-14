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    В мире

    Brexit: парламент одобрил запуск, теперь слово за королевой

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (432)

    (обновлено: )25
    Согласие королевы дается, по сути, автоматически. Таким образом, в ближайшие часы у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не останется никаких преград для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора о выходе Великобритании из состава ЕС.
    Флаг Великобритании
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Палата лордов британского парламента уступила давлению нижней палаты парламента и правительства и одобрила законопроект о запуске процедуры Brexit в его первоначальном виде, без поправок.

    Флаг Греции
    REUTERS Yannis Behrakis
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    Ранее законопроект одобрила палата общин, так что теперь для вступления закона в силу необходимо лишь согласие королевы Великобритании Елизаветы Второй. Это согласие дается, по сути, автоматически, так что, по всей видимости, уже в ближайшие часы у премьер-министра Терезы Мэй не останется никаких преград для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

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    Лорды первоначально добивались внесения в законопроект двух поправок: они требовали от правительства гарантировать в кратчайшие сроки неизменность статуса проживающих в Великобритании граждан ЕС и облечь в законодательную форму обещание премьера представить на суд парламента итоговые договоренности с Евросоюзом. Однако, по всей видимости, во избежание упреков в препятствовании выполнению воли народа, выраженной на референдуме о выходе из ЕС, лорды предпочли на данном этапе отказаться от своих требований.

    Когда именно Мэй официально запустит Brexit, остается загадкой. По одним данным, она может направить соответствующее уведомление в Брюссель уже во вторник и объявить об этом во время планирующегося выступления в парламенте. По другим данным, премьер не станет торопиться и, учитывая предстоящие 15 марта выборы в Нидерландах и конференцию Шотландской национальной партии в конце недели, предпочтет запустить процедуру Brexit в последнюю неделю марта. Среди возможных дат наиболее часто звучит 27 марта.

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