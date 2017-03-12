Мэй потребует у Брюсселя 9 млрд фунтов после запуска Brexit

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Премьер Великобритании Тереза Мэй после запуска процедуры Brexit собирается требовать от Брюсселя 9 миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ), сообщает Sunday Times.

По данным высокопоставленных чиновников в правительстве Великобритании, требование будет выдвинуто после активации статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. Чиновники Уайтхолла уверены, что Евросоюз обязан выплатить Британии ее долю в фондах ЕИБ. Уточняется, что Лондон имеет 16% долю в капитале банка, равную порядка 10 миллиардам евро.

Соответствующее правовое заключение было составлено юристом Мартином Хоувом и передано в департамент по выходу из Евросоюза (DExEU).

Ранее юристы британского правительства заключили, что Великобритания юридически имеет основания не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям, после того как покинет европейский блок.

Как сообщал британский телеканал Sky News со ссылкой на источники, палата лордов британского парламента к полуночи понедельника, 13 марта, может одобрить законопроект о Brexit без поправок, что позволит правительству немедленно запустить процедуру выхода из Евросоюза.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник, 14 марта, должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем на этой неделе саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit.