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    Палата общин Британии отклонила поправки к законопроекту о Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (431)

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    Отклонив поправки, палата общин, ранее уже одобрившая документ в первоначальном виде, выполнила просьбу правительства, настаивающего, что законопроект должен остаться неизменным и что любые поправки могут повредить будущим переговорам.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина. Палата общин британского парламента в понедельник днем отклонила внесенные палатой лордов поправки к законопроекту о запуске Brexit, вернув документ лордам на повторное рассмотрение.

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler
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    Лорды в своих поправках к законопроекту требовали от правительства гарантировать в кратчайшие сроки неизменность статуса проживающих в Великобритании граждан ЕС и облечь в законодательную форму обещание премьера Терезы Мэй представить на суд парламента итоговые договоренности с Евросоюзом.

    Отклонив поправки, палата общин, ранее уже одобрившая документ в первоначальном виде, выполнила просьбу правительства, настаивающего, что законопроект должен остаться неизменным и что любые поправки могут повредить будущим переговорам.

    Теперь палате лордов предстоит либо продолжить так называемый "пинг-понг", то есть передачу документа из одной палаты в другую, либо уступить и принять законопроект в его первоначальном виде. Если лорды примут законопроект, то ему, чтобы стать законом, понадобится лишь королевское согласие. Учитывая, что согласие Елизаветы Второй Мэй может получить в считанные часы, путь для премьера к официальному запуску Brexit будет открыт.

    Не исключено, что при этом сценарии уже во вторник Мэй объявит о том, что она официально уведомила Брюссель о задействовании статьи 50-й Лиссабонского договора о выходе из ЕС. Однако политологи обращают внимание на то, что нынешняя неделя – не самый лучший момент для этого. В среду в Нидерландах состоятся выборы, а в конце недели в Абердине начнется конференция Шотландской национальной партии, и совпадение начала Brexit с этими событиями может быть воспринято как нарушение дипломатического этикета.

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