наверх
11.03.201705:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мэй может запустиь Brexit уже во вторник – премьер Ирландии

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (424)

    (обновлено: )2
    Для того чтобы запустить процесс выхода из ЕС, Терезе Мэй нужно, чтобы в понедельник соответствующий законопроект одобрила палата общин, а во вторник – палата лордов.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Процесс выхода Великобритании из ЕС может быть запущен уже в ближайший вторник, 14 марта, сообщил телеканалу Sky News премьер-министр Ирландии Энда Кенни.

    Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем на этой неделе саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit.

    Флаг Греции
    REUTERS Yannis Behrakis
    Вместо Grexit Греция пошла на поводу у МВФ

    "Следующая встреча лидеров ЕС состоится 6 апреля, учитывая, что британский премьер задействует 50-ю статью (Лиссабонского договора о выходе из ЕС – Ред.), я думаю, до 15 марта. За объявлением сразу последует ответ Европейского Совета, после чего в течение 48 часов будут представлены директивы. И встреча Европейского совета, на которой эти директивы будут приниматься, состоится 6 апреля", — приводит телеканал слова Кенни.

    Читайте также: В Версале проговорили "Европу разных скоростей" на фоне раскола ЕС

    Для того чтобы запустить процесс выхода из ЕС, Мэй нужно, чтобы в понедельник соответствующий законопроект одобрила палата общин, а во вторник – палата лордов, ранее принявшая две поправки и отправившая документ снова в нижнюю палату на повторное рассмотрение. Также законопроект, чтобы вступить в силу, должен получить одобрение королевы Елизаветы Второй.

    Такое количество условий, необходимых для запуска Brexit, заставляет ряд политологов прийти к выводу, что Мэй не успеет этого сделать до 15-го марта. Кроме того, в этот день пройдут выборы в Нидерландах, и британский премьер вряд ли захочет, чтобы запуск Brexit совпал с ними, отмечают эксперты.

    Британское правительство не сообщает точные сроки запуска процесса Brexit, обещая лишь что задействует 50-ю статью до конца марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Участники блокады Донбасса. Архивное фото
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге