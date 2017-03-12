Мэй до вторника может начать процедуру Brexit - СМИ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Палата лордов британского парламента к полуночи понедельника, 13 марта, может одобрить законопроект о Brexit без поправок, что позволит правительству немедленно запустить процедуру выхода из Евросоюза, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в палате лордов парламента.

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По данным СМИ, представители лейбористской партии в верхней палате парламента утверждают, что законопроект с вероятностью 80-90% будет поддержан на голосовании парламентариев без каких-либо поправок. Если это произойдет, то британское правительство сможет объявить о начале официальной процедуры Brexit уже во вторник.

Ранее на этой неделе премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил телеканалу Sky News, что процесс выхода страны из ЕС будет запущен в ближайший вторник, 14 марта.

В субботу также стало известно, что консервативная партия Великобритании запретила членам кабинета министров отправляться в поездки за границу до запуска процесса Brexit.

По данным издания Telegraph, по меньшей мере два британских министра получили отказ в разрешении пропустить заседания парламента. Запрет связан с опасениями, что больше ожидаемого числа консерваторов выступят против двух поправок, предложенных палатой лордов, что помешает запуску процесса выхода Великобритании из Евросоюза.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник, 14 марта, должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем на этой неделе саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit.

Источник издания утверждает, что в этот раз лорды почти наверняка проголосуют за законопроект без поправок. Ранее верхняя палата парламента приняла две поправки в законопроект о выходе из ЕС и отправила документ в нижнюю палату на повторное рассмотрение.

Британское правительство не сообщает точные сроки запуска процесса Brexit, однако обещает, что это произойдет до конца марта.