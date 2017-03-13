Обе палаты британского парламента в понедельник могут одобрить закон о Brexit

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Обе палаты британского парламента в понедельник могут одобрить законопроект о Brexit без поправок, что позволит правительству Великобритании уже во вторник объявить о начале процесса выхода из ЕС.

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Ранее на минувшей неделе в британских СМИ появилась информация со ссылкой на источники в британском парламенте, что законопроект о Brexit может быть рассмотрен и принят без поправок нижней и верхней палатами в понедельник с вероятностью 80-90%.

Премьер-министр Ирландии Энда Кенни также сообщил телеканалу Sky News, что процесс выхода страны из ЕС будет запущен в ближайший вторник, 14 марта.

Кроме этого, консервативная партия Великобритании запретила членам кабинета министров отправляться в поездки за границу до запуска процесса Brexit. По данным издания Telegraph, по меньшей мере два британских министра получили отказ в разрешении пропустить заседания парламента. Запрет связан с опасениями, что больше ожидаемого числа консерваторов выступят против двух поправок, предложенных палатой лордов, что помешает запуску процесса выхода Великобритании из Евросоюза.

Источники СМИ утверждают, что в этот раз лорды почти наверняка проголосуют за законопроект без поправок. Ранее верхняя палата парламента приняла две поправки в законопроект о выходе из ЕС и отправила документ в нижнюю палату на повторное рассмотрение.

Если парламент одобрит документ, то британское правительство сможет объявить о начале официальной процедуры Brexit во вторник, а выход Британии из ЕС завершится спустя два года, в марте 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник, 14 марта, должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем на этой неделе саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit. Британское правительство не сообщает точные сроки запуска процесса Brexit, однако обещает, что это произойдет до конца марта.