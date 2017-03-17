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    Интервью

    Лес для ЕС. Не Европа, а власть виновата в потере кругляка - депутат

    (обновлено: )19350
    По словам народного депутата Николая Скорика, в истории со снятием моратория на украинский лес-кругляк чиновники Евросоюза руководствуются исключительно личными бизнес-интересами.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Еврокомиссия от имени Евросоюза утвердила выделение Украине второго транша по макроэкономической помощи, который составляет 600 миллионов евро. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украине для получения кредита необходимо только решить вопрос о снятии моратория на экспорт леса-кругляка. Теперь, чтобы обменять украинский лес на внушительную сумму финансовых средств осталось только отменить мораторий в стенах Верховной Рады. Но как говорят кулуарах парламента, это уже практически решенный вопрос.

    "Если говорить в целом, то этот, так называемый, обмен, мягко говоря, неадекватен", — отмечает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик. "Ведь это даже не помощь в 600 миллионов, а что-то вроде подачки. Лес-кругляк — это достояние государства и его хищническая добыча — катастрофа не только для Карпат, но и для всей Украины".

    Тем не менее, по словам депутата, в таком положении вещей Украина может винить только себя саму.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
    Чорновил: ЕС должен помочь Украине без привязки к лесу-кругляку

    "На сегодняшний день отношения Украины с Европейским союзом абсолютно неадекватны и неравноправны, в первую очередь, по вине действующей власти, а не западных партнеров. Ведь примерно такие же отношения между Украиной и ЕС сегодня наблюдаются и в части нашей продукции, где, с одной стороны, мы уже израсходовали все лимиты на беспошлинные поставки, а с другой — нам регулярно запрещают поставку разных видов сельхоз- и промышленной продукции", - отмечает он.

    По словам Скорика, в ситуации с возможным снятием моратория на продажу леса, Украина не может обвинять Евросоюз.

    "Ведь именно благодаря нелогичным действиям украинских политиков мы имеем то, что имеем. Запад защищает, в первую очередь, свои интересы. Для Европы выгодно, чтобы  украинский лес-кругляк поставлялся на их деревообрабатывающие предприятия. Это дает Европе дополнительные рабочие места, рост ВВП, поступления в бюджет и так далее. Так что, если мы окончательно потеряем украинский лес, то обижаться можно будет только на собственную власть", — считает депутат.

    По его мнению, голосование за этот вопрос в стенах Верховной Рады вряд ли разочарует западных партнеров.

    "Сложно сказать, как дальше будет действовать власть. Все понимают, что такой шаг будет абсолютно антигосударственным и антинародным. Но если же так произойдет, вряд ли кто-то сильно удивится", — подытожил политик.

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