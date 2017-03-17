Лес для ЕС. Не Европа, а власть виновата в потере кругляка - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Еврокомиссия от имени Евросоюза утвердила выделение Украине второго транша по макроэкономической помощи, который составляет 600 миллионов евро. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украине для получения кредита необходимо только решить вопрос о снятии моратория на экспорт леса-кругляка. Теперь, чтобы обменять украинский лес на внушительную сумму финансовых средств осталось только отменить мораторий в стенах Верховной Рады. Но как говорят кулуарах парламента, это уже практически решенный вопрос.

"Если говорить в целом, то этот, так называемый, обмен, мягко говоря, неадекватен", — отмечает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик. "Ведь это даже не помощь в 600 миллионов, а что-то вроде подачки. Лес-кругляк — это достояние государства и его хищническая добыча — катастрофа не только для Карпат, но и для всей Украины".

Тем не менее, по словам депутата, в таком положении вещей Украина может винить только себя саму.

"На сегодняшний день отношения Украины с Европейским союзом абсолютно неадекватны и неравноправны, в первую очередь, по вине действующей власти, а не западных партнеров. Ведь примерно такие же отношения между Украиной и ЕС сегодня наблюдаются и в части нашей продукции, где, с одной стороны, мы уже израсходовали все лимиты на беспошлинные поставки, а с другой — нам регулярно запрещают поставку разных видов сельхоз- и промышленной продукции", - отмечает он.

По словам Скорика, в ситуации с возможным снятием моратория на продажу леса, Украина не может обвинять Евросоюз.

"Ведь именно благодаря нелогичным действиям украинских политиков мы имеем то, что имеем. Запад защищает, в первую очередь, свои интересы. Для Европы выгодно, чтобы украинский лес-кругляк поставлялся на их деревообрабатывающие предприятия. Это дает Европе дополнительные рабочие места, рост ВВП, поступления в бюджет и так далее. Так что, если мы окончательно потеряем украинский лес, то обижаться можно будет только на собственную власть", — считает депутат.

По его мнению, голосование за этот вопрос в стенах Верховной Рады вряд ли разочарует западных партнеров.

"Сложно сказать, как дальше будет действовать власть. Все понимают, что такой шаг будет абсолютно антигосударственным и антинародным. Но если же так произойдет, вряд ли кто-то сильно удивится", — подытожил политик.