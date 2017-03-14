О чем пишут в мире: одобрение запуска Brexit, сокращение финансирования ООН

РИА Новости Украина

Британия одобрила законопроект о запуске Brexit. Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске процесса Brexit, сообщают британские газеты (Guardian, Independent, Times, Telegraph) и другие западные издания.

Как пишет Guardian, палата лордов британского парламента уступила давлению нижней палаты и правительства и одобрила законопроект о запуске процедуры Brexit в его первоначальном виде, без поправок. Ранее законопроект одобрила палата общин, так что теперь для вступления закона в силу необходимо лишь согласие королевы Великобритании Елизаветы Второй.

"Мы сейчас стоим на пороге самых важных переговоров для нашей страны за целое поколение", – приводит газета Telegraph заявление министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.

Он также подтвердил, что 50-я статья будет задействована "к концу месяца, как и планировалось".

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США не дадут ООН денег. Белый дом намерен сократить финансирование программ ООН на 50%, пишет газета Foreign Policy со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники госдепартамента получили распоряжение сократить финансирование миротворческих операций ООН, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Программы развития ООН. Менее серьезные урезания бюджета могут коснуться Всемирной продовольственной программы и программы по беженцам. При этом дипломаты ООН опасаются полного отказа от финансирования американскими властями непопулярных Фонда ООН в области народонаселения и Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Газета пишет, что эти меры напрямую связаны с желанием администрации Трампа повысить оборонные расходы на 54 миллиарда долларов и сократить другие расходы бюджета на ту же сумму.

Отмечается, что если Вашингтон откажется от своих обязательств по наполнению регулярного бюджета ООН, это может привести к потере его права голоса на Генеральной Ассамблее, а другие страны вряд ли смогут восполнить всю необходимую сумму в случае серьезных сокращений финансирования программ со стороны США.

Новый виток скандала между Турцией и Нидерландами. Мировые СМИ (Guardian, Daily Mail, Telegraph, Washington Post и другие) пишут о ситуации, возникшей между Турцией и Нидерландами.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в понедельник вечером объявил о запрете на въезд в страну послу Нидерландов Корнелису ван Рижу. Кроме этого, Куртулмуш заявил об отмене всех дипломатических рейсов из Нидерландов в Турцию и всех государственных встреч на высоком уровне с представителями Нидерландов. Также вице-премьер Турции рекомендовал парламенту страны отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом.

Газета Telegraph отмечает, что благодаря скандалу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его соперник, популярный политик Герт Вилдерс повысили шансы своих партий на успех в предстоящих парламентских выборах. Издание Daily Mail делает упор на то, что "Турция угрожает наводнить Европу мигрантами" в связи со скандалом.

Вальс поддержит Макрона. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс намерен выступить с призывом к избирателям оказать поддержку кандидату на пост президента страны экс-министру экономики Эммануэлю Макрону, сообщает издание Parisien.

Как сообщили источники газете, экс-премьер должен выразить свою позицию во вторник вечером в Национальном собрании. Вальс решил не поддерживать своего бывшего соперника по Социалистической партии Бенуа Амона, так как считает его программу "нереалистичной" и "катастрофической". Поддержка Вальса Макрону может стать решающей в президентской гонке, считает издание.

Умный ход России на Евровидении. Зарубежные СМИ (Deutsche Welle, Guardian, Telegraph) написали о решении России отправить на "Евровидение-2017" певицу Юлию Самойлову. Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

"Россия сделала умный ход", – пишет издание Deutsche Welle.

"Украина должна с радостью принять ее (Самойлову)… Россия снова показала, насколько стратегически подошла к решению относительно того, кто должен представлять страну на Евровидении", – считает автор колонки.

"Выбор России для участия в Евровидении ставит Украину в невыгодное положение", – такой заголовок у статьи в Irish Times.