Великобритания запустит Brexit 29 марта

КИЕВ, 20 мар – РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта запустит процесс выхода страны из Евросоюза.

"Постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу сегодня утром уведомил офис главы Евросовета о намерении Великобритании задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора 29 марта 2017 года", — говорится в заявлении министерства по делам Brexit.

Ранее закон о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС вступил в силу, получив одобрение королевы Елизаветы II.

Переговоры с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из ЕС продлятся два года, таким образом, Соединенное Королевство может покинуть объединение весной 2019 года.

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