Юнкер представил план о будущем ЕС после Brexit: есть пять сценариев

Владимир Матвеев, обозреватель

Так называемая "Белая книга" Жан-Клода Юнкера представлена в Европейском парламенте после того, как во вторник с ней ознакомились еврокомиссары. Это документ, содержащий основные направления политической стратегии ЕС.

В "Белой книге" представлены сценарии: "продолжаем работу", "ничего, кроме единого рынка", "те, кто хотят большего, делают больше", "делать меньше, но более эффективно" и "делать гораздо больше вместе", сообщает EUobsrever.

Первый сценарий Юнкера предусматривает "продолжение прежнего курса" — оставшиеся 27 стран союза будут, как и ранее, концентрироваться на реформах, проблеме рабочих мест, экономического роста и инвестициях. В то же время опыт миграционного кризиса показывает, говорит Юнкер, что "в случае серьезных разногласий единство может быть вновь нарушено", передает DW.

Второй сценарий, согласно DW, исходит из того, что главные усилия ЕС приложит в направлении развитии общего внутреннего рынка при остановке интеграционных политических процессов. В то же время "ресурсы для совместной торговли ограничены", сказал глава Еврокомиссии, что приведет к "росту пропасти между ожиданиями и результатом на всех уровнях".

Третий сценарий предусматривает "Европу разных скоростей", работающую по принципу "кто хочет большего, тот делает больше". Интеграционные процессы будут развиваться в группе стран внутри ЕС, а страны, не желающие принимать в них участие, будут предоставлены сами себе. При этом, Евросоюз может стать еще более непрозрачной и сложной структурой, говорит Юнкер.

Четвертый сценарий предполагает концентрацию усилий Евросоюза на нескольких направлениях по принципу "меньше, но эффективнее". Технологические инновации, безопасность, миграция, защита границ и оборона останутся приоритетными направлениями, в то время как поддержка регионов, рынок труда, медицина и социальная политика вернутся в компетенцию государств.

Пятый сценарий, сообщает DW, исходит из предпосылки, что страны ЕС "будут разделять полномочия, ресурсы и ответственность за решения", то есть, будут наращивать совместную активность. Основное направление — усиление еврозоны под лозунгом "что хорошо для стран еврозоны, то хорошо для всех". Соответственно предполагается расширение юрисдикции и полномочий Евросоюза.

Проект знаменует начало нового этапа дискуссии о будущем ЕС, в частности, после решения выхода Великобритании из блока. "Мы отмечаем 60-летие Римских договоров и настало время для единой Европы из 27 стран сформировать видение своего будущего", сказал Юнкер.

Планируется выбрать одну или комбинацию из пяти идей и воплотить их до 2025 года. Так называемая "Белая книга" Юнкера также рассматривается как реакция на растущий популизм, национализм в Европе и является продолжением воплощения договоренностей, достигнутых лидерами стран ЕС на прошлогоднем саммите в Братиславе.

В конце февраля, руководители нижних палат национальных парламентов стран-основательниц Европейского Союза — Германии, Италии, Франции и Люксембурга призвали к усилению европейской интеграции и создание "федерации" на базе теперешнего ЕС.

"Настало время продвинуться в направлении более тесной политической интеграции — федеративного Союза государств, обладающий широкими полномочиями. Мы хорошо знаем, что такая перспектива вызывает и сильное сопротивление, но инертность некоторых не может стать параличом для всех… А государства-члены, которые не хотят сразу присоединиться к такой более тесной интеграции, смогут сделать это позже", отмечается в сообщении газеты La Stampa.

Письмо подписали председатель немецкого бундестага Норберт Ламмерт, председатель национального собрания Франции Клод Бартолон, председатель итальянской палаты депутатов Лаура Болдрини и спикер палаты депутатов Люксембурга Марс ди Бартоломео.

В этой связи они отметили высокий уровень безработицы и увеличение неравенства во многих странах ЕС, неспособность отдельных стран совместно решать острую миграционную проблему, а также заметный рост недоверия граждан к властям, из-за чего возникают "популистские, националистические и даже ксенофобские движения". Помимо этого, впервые одно из государств-членов ЕС приняло решение о выходе из блока.

Европейский парламент тем не менее одобрил создание армии Евросоюза, неясное в контексте весьма активного присутствия НАТО в Европе.

Напомним, лидеры ЕС будут рассматривать план Юнкера на саммите 9-10 марта, прежде чем представить собственные "дорожные карты" относительно последствий Brexit на специальном совещании в Риме 25 марта.

Ожидается, что декларация охватит ближайшие 10 лет и, скорее всего, будет содержать предложения для "Европы разных скоростей", где страны ЕС смогут решить, в какой степени они хотят интегрироваться.

Руководители парламентов ЕС 17 марта соберутся в Риме, чтобы отметить 60-летие подписания Римских договоров, заложивших основы Евросоюза. Одновременно представители четырех из шести стран-основательниц отметили, что нынешний юбилей пройдет "в самый критический момент, который когда-либо переживал европейский проект".

По мнению ряда западных экспертов, проводя переговоры о различных договоренностях о свободной торговле, ЕК выступал с позиций собственной идеологии, а ЕС превратился, по сути, в инструмент ФРГ, зачастую в ущерб другим странам евроблока.

Европейский "единый рынок", который не давал странам ЕС отстаивать собственные интересы, еще больше усилил расхождения между экономиками ЕС, который эксперты называют порой "евродивергенцией". Доминирующее положение ФРГ в ЕС и служащий ее интересам федерализм стали одними из основных аргументов в пользу Brexit.

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Похоже, многие политики раскалываемого ЕС, столкнувшись с такими вызовами, как Brexit, неопротекционизм президента США Дональда Трампа, долговой и миграционный кризисы евроблока, заняты преимущественно тем, что пытаются любым образом сохранить формальное единство ЕС, даже при выхолащивании его былых ценностей и идеалов.