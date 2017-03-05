Хаммонд: Британия договорится с ЕС о взаимном статусе граждан после Brexit

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Великобритания собирается договориться с Евросоюзом о взаимном статусе граждан после выхода Соединенного Королевства из союза. Об этом сообщил канцлер казначейства (минфин) Великобритании Филип Хаммонд.

"У нас есть воля, и мы были предельно честны с европейскими партнерами, что намерены урегулировать этот вопрос на переговорах (о выходе Британии из ЕС). Мы хотим выработать соглашение по этому вопросу на предстоящих переговорах. Мы хотим заключить сделку о статусе граждан ЕС в Британии и британцев в Европе", — сказал Хаммонд в интервью Би-би-си.

Вопросы сохранения свободы передвижения и доступа на единый рынок ЕС станут главными на предстоящих переговорах о выходе Британии из ЕС. Как ожидается, британское правительство начнет процедуру выхода к концу марта 2017 года.

Британцы на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии с решением Верховного суда, правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit.