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    Хаммонд: Британия договорится с ЕС о взаимном статусе граждан после Brexit

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (421)

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    Вопросы сохранения свободы передвижения и доступа на единый рынок ЕС станут главными на предстоящих переговорах о выходе Британии из ЕС. Как ожидается, британское правительство начнет процедуру выхода к концу марта 2017 года.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    REUTERS Markus Schreiber

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Великобритания собирается договориться с Евросоюзом о взаимном статусе граждан после выхода Соединенного Королевства из союза. Об этом сообщил канцлер казначейства (минфин) Великобритании Филип Хаммонд.

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler
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    "У нас есть воля, и мы были предельно честны с европейскими партнерами, что намерены урегулировать этот вопрос на переговорах (о выходе Британии из ЕС). Мы хотим выработать соглашение по этому вопросу на предстоящих переговорах. Мы хотим заключить сделку о статусе граждан ЕС в Британии и британцев в Европе", — сказал Хаммонд в интервью Би-би-си.

    Вопросы сохранения свободы передвижения и доступа на единый рынок ЕС станут главными на предстоящих переговорах о выходе Британии из ЕС. Как ожидается, британское правительство начнет процедуру выхода к концу марта 2017 года.

    Британцы на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии с решением Верховного суда, правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit. 

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