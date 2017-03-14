Королева одобрит закон о Brexit в ближайшие дни - Мэй

КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Премьер Британии Тереза Мэй заявила во вторник, что законопроект о Brexit получит одобрение королевы в ближайшие дни, процедура выхода из ЕС начнется в конце марта.

"Законопроект, который был принят обеими палатами парламента (накануне), в ближайшие дни получит одобрение королевы. Процедура Brexit будет запущена, как и говорилось, к концу месяца (марта)", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

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Переговоры о выходе из ЕС, согласно 50-й статье Лиссабонского договора, продлятся два года, так что Британия может покинуть ЕС весной 2019 года.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй после запуска процедуры Brexit собирается требовать от Брюсселя 9 миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке.