Палата лордов усложнила запуск Brexit, правительство обещает разобраться

КИЕВ, 8 мар – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Британское правительство сделает все, чтобы снять предложенные палатой лордов поправки к законопроекту о выходе из ЕС при рассмотрении в палате общин, заявила официальный представитель министерства по вопросу Brexit.

Во вторник палата лордов британского парламента одобрила вторую поправку к законопроекту о запуске процедуры выхода страны из ЕС, потребовав законодательно оформить обещание премьера Терезы Мэй представить итоговые договоренности с Евросоюзом об условиях Brexit на суд парламентариев. На прошлой неделе верхняя палата парламента одобрила поправку к законопроекту о запуске Brexit, требующую от правительства предоставления гарантий прав европейцев, проживающих в Великобритании.

"Сейчас мы нацелены на то, чтобы снять поправки при рассмотрении в палате общин", — сказала представитель министерства журналистам после голосования в палате лордов.

Как ожидается, правительство запустит процесс выхода страны из ЕС до конца марта, переговоры об условиях Brexit продлятся порядка двух лет. Мэй пообещала представить итоговые договоренности на суд парламента, но заявила, что Британия выйдет из ЕС в любом случае, вне зависимости от решения парламентариев.

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Законопроект вернется на рассмотрение палаты общин парламента 13-14 марта. Если палата общин, уже одобрившая законопроект в изначальном виде, не поддержит поправки палаты лордов, то документ опять вернется к лордам. Правительство настаивает, что законопроект должен быть принят в своем первоначальном виде, потому что любые поправки могут осложнить предстоящие переговоры с ЕС.