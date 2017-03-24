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    Брюссель выставит Лондону счет в 60 млрд евро за Brexit - Юнкер

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (437)

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    На вопрос журналиста телерадиокомпании Би-би-си, действительно ли Великобритании придется выплатить ЕС эту сумму, Юнкер ответил: "Что-то около того...".
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что Брюссель выставит Лондону счет в размере порядка 60 миллиардов евро после начала переговоров по Brexit.

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler
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    На вопрос журналиста телерадиокомпании Би-би-си, действительно ли Великобритании придется выплатить ЕС эту сумму, Юнкер ответил: "Что-то около того… Мы должны произвести точные расчеты, каков был вклад Великобритании, затем счет должен быть оплачен".

    Великобритания намерена 29 марта запустить процесс выхода страны из Евросоюза. После этого глава Евросовета Дональд Туск в течение 48 часов представит проект рекомендаций по Brexit. Затем начнется двухмесячный процесс выработки переговорной позиции ЕС. К концу второго месяца главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье получит от остающихся в объединении 27 стран детальный мандат на переговоры.

    Ранее британские юристы пришли к выводу, что Великобритания юридически может не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям, после того как покинет ЕС.

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