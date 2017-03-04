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    Британия имеет право не выплачивать ЕC 60 млрд евро после Brexit – СМИ

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (420)

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    Согласно заключению юристов, не существует закона или соглашения, которое может заставить Британию осуществить платежи ЕС, и у Брюсселя нет юридических оснований требовать обратное.
    Флаги Великобритании и ЕС
    REUTERS Neil Hall

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Британские юристы пришли к выводу, что Великобритания юридически может не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям, после того как покинет ЕС, сообщает газета Times.

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    "Наш юридический совет состоял в том, что нет необходимости платить по окончании процесса активизации Статьи 50", — сказал изданию один из источников в правительстве.

    Согласно заключению юристов, не существует закона или соглашения, которое может заставить Британию осуществить эти платежи, и у Брюсселя нет юридических оснований требовать обратное. По данным юристов, осуществление выплат возможно, если они будут предусмотрены соглашением об урегулировании, одобренном обеими сторонами.

    "Думайте об этом как о правилах гольф-клуба. Когда уходишь из клуба, продолжать платить не обязан", — сказал источник газеты.

    По данным источника, Британия может предложить осуществить выплаты в добровольном порядке, только если это обеспечит стране привилегированный доступ к рынкам и сотрудничеству в таких областях, как правосудие и безопасность.

    Британцы на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии с решением Верховного суда, правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit. Задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе из ЕС премьер страны Тереза Мэй намерена до конца марта.

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