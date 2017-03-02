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    В мире

    Палата лордов затормозила законопроект о запуске Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (418)

    (обновлено: )1301
    Многие члены верхней палаты утверждают, что к ним поступают обращения от живущих в Британии европейцев, жалующихся на то, что они уже испытывают трудности, хотя Brexit еще не начался.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина, Мария Табак. Палата лордов (верхняя палата) британского парламента поддержала поправку в законопроект о запуске Brexit, потребовав от правительства немедленных гарантий прав европейцев, проживающих в Великобритании. Тем самым парламентарии, как и ожидалось, затормозили прохождение через парламент законопроекта.

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Stephan Rinke
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    Премьер-министр страны Тереза Мэй не раз говорила, что правительство гарантирует статус европейских граждан в Великобритании только на основе принципа взаимности, то есть только при условии ответных мер со стороны ЕС в отношении британцев, живущих в континентальной Европе.

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    В то время как большинство в палате общин (нижняя палата) — члены правящей Консервативной партии, и внесенный правительством законопроект о запуске Brexit не встретил там особого сопротивления, в палате лордов к Консервативной партии принадлежат лишь 252 из 800 пэров. При этом многие члены верхней палаты утверждают, что к ним поступают обращения от живущих в Британии европейцев, жалующихся на то, что они уже испытывают трудности, хотя Brexit еще не начался.

    Теперь палате общин придется проводить повторное голосование по соответствующей поправке, что затянет процесс принятия законопроекта. Однако, по всей видимости, правительство все равно успеет запустить Brexit, как и собиралось, до конца марта.

    На следующей неделе ожидается еще одно важное голосование. Лорды могут потребовать, чтобы обещание правительства дать парламенту возможность проголосовать по итоговым договоренностям с ЕС об условиях Brexit обрело форму закона.

    Британцы на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии с решением Верховного суда, правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit. Задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе из ЕС Мэй намерена до конца марта.

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