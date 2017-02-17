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    Глава Еврокомиссии: ЕС и Британия не успеют договориться по Brexit за 2 года

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    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер усомнился, что Евросоюз и Великобритания успеют договориться об условиях выхода из состава ЕС за предполагавшиеся два года, передает агентство Рейтер.

    "Я не думаю, что нам удастся за 24 месяца прояснить все договоренности о выходе Британии из ЕС и полностью сформировать систему отношений между Британией и европейским континентом", — заявил Юнкер на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    По его словам, перед тем как Великобритания покинет союз, ей необходимо внести изменения по меньшей мере в 20 тысяч своих законов. Он напомнил, что у Великобритании нет права на двусторонние торговые соглашения, пока она входит в ЕС.

    "Торговые соглашения — это компетенция ЕС. Британия не может завершать торговые соглашения с половиной мира — хотя она делает обратное", — сказал он.

    Одна из статей соглашения о ЕС гласит, что договоры прекращают применяться к заинтересованному государству со дня вступления в силу соглашения о выходе, либо — при отсутствии такого соглашения — через два года с момента уведомления, если Европейский совет с согласия заинтересованного государства-члена единогласно не решит продлить этот срок.

    Правительство Британии рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС не позднее конца марта. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.

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