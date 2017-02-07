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    В мире

    Шотландский парламент проголосовал против запуска Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (410)

    (обновлено: )44
    Сообщается, что данное голосование не имеет последствий, так как согласно постановлению Верховного суда правительству нужно лишь одобрение британского парламента.
    Сторонники выхода Великобритании из ЕС
    REUTERS Neil Hall

    КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Шотландский парламент во вторник проголосовал против запуска процедуры выхода Великобритании из ЕС, подтвердив, что Шотландия остается проевропейским регионом.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Голосование не будет иметь никаких последствий, потому что Верховный суд недавно постановил, что для задействования 50-й статьи Лиссабонского договора британскому правительству нужно лишь одобрение британским парламентом соответствующего законопроекта, а согласия региональных парламентов не требуется.

    Тем не менее, первый министр Шотландии (региона, где большинство на референдуме 23 июня проголосовало против Brexit) Никола Стерджен, недовольная решением высшей судебной инстанции, сразу заявила, что шотландский парламент все равно рассмотрит вопрос о запуске Brexit.

    Первого февраля законопроект о запуске Brexit был во втором чтении одобрен палатой общин британского парламента. Итоговое голосование нижней палаты парламента пройдет 8 февраля, после чего законопроект отправится на рассмотрение палаты лордов, которая вынесет свое решение уже после парламентских каникул.

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