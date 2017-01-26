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    В мире

    Правительство Британии внесло в парламент законопроект о запуске Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (403)

    (обновлено: )62
    Сообщается, что Лейбористская партия готовит шесть поправок к законопроекту о запуске процедуры Brexit, а Шотландская национальная партия – 50.
    Сторонники выхода Великобритании из ЕС
    REUTERS Neil Hall

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Правительство Великобритании в четверг внесло в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit.

    Флаги Великобритании и ЕС
    REUTERS Neil Hall
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    В минувший вторник Верховный суд постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта.

    Кабмин настаивает, что вердикт Верховного суда не повлияет на планы правительства инициировать Brexit до конца марта, и означает лишь необходимость двигаться вперед "быстро" и "уверенно". Дэвис ранее охарактеризовал законопроект как "очень прямолинейный".

    Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, зависит теперь от степени активности депутатов и готовности министров к диалогу. Лейбористская партия готовит шесть поправок к законопроекту, а Шотландская национальная партия – 50.

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