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    Последствия жесткого Brexit для ЕС

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (397)

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    Премьер Великобритании Тереза Мэй представила "жесткое" решение осуществления Brexit, которое подразумевает уход с единого рынка, влекущий за собой ряд серьезных последствий для ослабевшего ЕС и Лондона, включая простых граждан.
    Флаги Великобритании и ЕС
    REUTERS Toby Melville

    Владимир Матвеев — обозреватель, для РИА Новости Украина

    В то время, как немецкое издание Süddeutsche Zeitung сфокусировалось на десяти преимущественно "раздражающих последствиях" выхода Великобритании, сама Великобритания при заключении в ближайшие месяцы выгодной сделки с избранным президентом США Дональдом Трампом, приобретет также ряд преимуществ.

    Флаги Великобритании и ЕС
    REUTERS Neil Hall
    Плюсы и минусы "жесткого" Brexit и выхода из единого рынка ЕС

    Позиция премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подкрепляется недавними заявлениями избранного президента США Дональда Трампа, который в интервью британской Times и немецкой Bild не скрывал пессимизма в отношении будущего Евросоюза и предложил британскому премьеру "очень быстро" заключить "справедливое" торговое соглашение между двумя странами.

    Это, по его словам, поможет сделать выход страны из ЕС "great thing" (хорошей вещью) и сделает союз между США и Великобританией "единым и братским".

    По мнению западных экспертов, проводя переговоры о различных договоренностях о свободной торговле, ЕК выступал с позиций собственной идеологии, а ЕС превратился, по сути, в инструмент ФРГ, зачастую в ущерб другим странам евроблока.

    Европейский "единый рынок", который не давал странам ЕС отстаивать собственные интересы, еще больше усилил расхождения между экономиками ЕС, который эксперты называют порой "евродивергенцией".

    Доминирующее положение ФРГ в ЕС и служащий ее интересам федерализм стали одними из ключевых аргументов в пользу Brexit. В этом контексте более ясны существенные моменты в выступлении Мэй: "стремление положить конец верховенству европейского права (оно как раз служит инструментом подобного федерализма) и вернуть контроль над границами", передает Le Figaro.

    В результате жесткого варианта Brexit, в кассы ЕС "поступит на 11,5 млрд евро меньше взносов, в результате чего эти деньги надо будет вносить всем остальным странам-участницам ЕС и, прежде всего, Германии. В то же время, если Великобритания вопреки намерениям Мэй останется во внутреннем рынке ЕС, уже Лондон будет платить за эту привилегию", пишет  Süddeutsche Zeitung.

    Другим последствием может стать введение торговых пошлин между ЕС и Великобританией.

    Флаг Великобритании
    REUTERS Toby Melville
    "Покидаем ЕС, но не Европу". Британия встала на путь "жесткого" Brexit

    Еще одним последствием может стать угроза для рабочих мест в ЕС. Как пишет Sueddeutsche Zeitung, ФРГ импортирует в Великобританию товаров почти на 89 млрд евро (…), и в случае жесткого Брекзит, экспорт, конечно же, не прекратится. Однако, возникнут трудности. Так, есть реальный риск, что немецкие автопроизводители будут поставлять в Великобританию меньше машин, и следовательно, рабочих мест станет меньше".

    Следующее последствие — "отсутствие возможности получить работу в Великобритании для граждан ЕС".

    Могут быть введены визы в Великобританию. До сих пор, как отмечает немецкое издание, "для поездки в Англию было достаточно паспорта, в будущем же для этого, возможно, будет нужен загранпаспорт, а в худшем случае — даже виза. Вполне возможно, что британское правительство будет решать визовый вопрос для каждой страны отдельно. К примеру, для граждан Румынии виза будет обязательна, а для Германии — нет".

    Усложнятся решения относительно обращений за медицинской помощью в Великобритании: "Для этого европейским гражданам, которые пока без каких-либо проблем обращаются к английским врачам, в будущем, возможно, надо будет в обязательном порядке приобретать медицинскую страховку для иностранцев".

    Еще одним последствием называется возможное "подорожание учебы в британских вузах вроде Оксфорда или Кембриджа. Пока что иностранцы из стран ЕС платят за обучение значительно меньше, чем иностранцы из неевропейских стран".

    Лондон также может закрыть свою 200-мильную зону для рыбаков из ЕС. По данным немецкого издания, из-за выхода Великобритании из ЕС в Европе может подорожать рыба.

    Могут возникнуть вопросы относительно главной европейской финансовой площадки, которая может быть несколько диверсифицирована. Наряду с этим, Le Figaro напоминаете, что у Мэй есть на руках весомые козыри. Это — девальвация фунта стерлингов, который, если рассмотреть ситуацию за последние десять лет, не "обваливается", а возвращается к "нормальному" уровню по отношению к конкурентоспособности страны.

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    Трамп также сказал, что не стоит пугаться падения фунта: девальвация британской валюты поможет сделать товары из этой страны привлекательными для потребителей за границей.

    Показательно, что МВФ увеличил сниженный осенью 2015 года прогноз с 1,1% до 1,5%, что также подтверждает, что Брексит играет на руку Великобритании. Мэй с англосаксами по обе стороны океана также может превратить Великобританию в налоговую гавань, нанося одновременно удар по ЕС.

    Напомним, в своем выступлении по поводу правительственного плана выхода из ЕС Мэй заявила, что начнет его в соответствии со статьёй 50 Лиссабонского договора о ЕС — до конца марта, вне зависимости от одобрения законодателей.

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