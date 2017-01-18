Плюсы и минусы "жесткого" Brexit и выхода из единого рынка ЕС

Наталья Копылова — Лондон, для РИА Новости Украина

Представители британского бизнеса и экономисты оценили основные пункты выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором она рассказала об основных пунктах стратегии по Brexit. Несмотря на очевидные трудности, с которыми столкнутся рынки и бизнес в результате выхода из единого рынка ЕС и Таможенного союза, эксперты попытались найти положительные моменты нового статуса Великобритании.

Британский премьер-министр во вторник представила план правительства, состоящий из 12 пунктов, на предстоящие переговоры с Евросоюзом. Главной новостью для бизнеса стало заявление о том, что Британия одновременно с выходом из ЕС покинет единый европейский рынок. Также Соединенное Королевство намерено выйти из Таможенного союза ЕС и из-под юрисдикции Европейского суда. Среди британцев такой подход к выходу из ЕС уже получил определение "жесткий" Brexit.

Эксперты и представители британского бизнеса сошлись во мнении, что наиболее важным и положительным моментом выступления Мэй стала конкретика, касающаяся стратегии британского правительства по реализации выхода из ЕС. Власти в настоящее время формируют переговорную позицию по Brexit и до сегодняшнего дня его отправные точки держались в секрете.

По словам главы департамента по европейской и торговой политике британского Института директоров Али Ренисона, после выступления премьер-министру бизнесу стало более понятно, чего ожидать от Brexit в будущем. "Теперь мы знаем, что мы покидаем единый рынок. И компании, которые об этом сожалеют, по крайней мере смогут планировать (свой бизнес) на этой основе. Великобритании придется договариваться об отдельном таможенном соглашении с ЕС, если мы покинем европейское экономическое пространство, поэтому целью должно быть новое соглашение с минимальными неудобствами для импортеров и экспортеров", — сказал Ренисон.

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Глава политического департамента лондонского Сити Марк Болеат разделяет мнение эксперта в том, что речь Терезы Мэй внесла ясность в то, какой будет стратегия правительства по Brexit. По его словам, благодаря доступу к единому европейскому рынку, Британия получила огромную выгоду, однако создание торговых связей с новыми партнерами вне ЕС, также весьма перспективны для страны. "Мы приветствуем стремление премьер-министра сохранить максимально возможный доступ к единому рынку, который является важным для британской финансовой индустрии и сферы профессиональных услуг. Европейский финансовый паспорт и доступ к талантливым лидерам в рамках единого рынка способствовали тому, что Британия стала лидирующим финансовым центром. Но правительство полностью осознает, что защита ведущих отраслей экономики является приоритетом", — отметил Болеат, сообщают РИА Новости.

Британия покинет единый европейский рынок и Таможенный союз ЕС, заявила премьер-министр. Стране предстоит выстраивать новые торговые отношения с европейскими партнерами, а также более активно развивать экономические связи со странами вне ЕС. Правительство Соединенного Королевства намерено сделать это в наиболее выгодном для британского бизнеса варианте, пообещала Мэй.

Участники финансового рынка и британского бизнеса приветствуют намерение правительства заключить новые соглашения на выгодных условиях, однако признают, что сделать это будет не просто и для этого потребуется время и "гибкость обеих сторон".

"Долгожданная речь Терезы Мэй по Brexit внесла немного ясности по планам переговоров правительства. Британия покинет единый европейский рынок и планирует заключить соглашение о свободной торговле с ЕС. Эти переговоры будут непростыми и успех по ним далеко не гарантирован", — считает ведущий экономист Oxford Economics Эндрю Гудвин. По его мнению, пример длительных переговоров заключения торговых соглашений между ЕС и Канадой служат тому ярким примером.

Впрочем, премьер-министр не исключила, что по итогам переговоров с ЕС устраивающего обе стороны соглашения по свободной торговле может и не быть. В таком случае, по мнению экономиста Societe Generale Брайана Хиллиарда, Великобритания "будет иметь свободу, чтобы установить конкурентные налоговые ставки и вести политику, которая будет привлекать лучшие компании мира и крупнейших инвесторов в страну".

По оценке экономистов, затягивание переговоров и введение переходного процесса, о котором упомянула Мэй, может впоследствии привести к политическому кризису, который негативно отразится и на британской экономике. Премьер-министр заявила, что параллельно с обсуждением условий выхода будет подготовлен план для выстраивания будущих отношений Британии и ЕС, который затем будет реализовываться поэтапно. Таким образом, непосредственный процесс Brexit может продлиться несколько лет после завершения переговоров.

По словам Гудвина из Oxford Economics, проблемы у британского правительства могут появиться в 2020 году, когда в стране будут проходить очередные всеобщие выборы. Переходный период и временный статус принятых решений по Brexit могут сыграть злую шутку, поэтому необходимо будет определить юридический статус принимаемых переходных решений, считает экономист.

Заявление премьер-министра о том, что финальный документ об условиях выхода Великобритании из ЕС, который будет принят по итогам переговоров с Евросоюзом, должен будет получить одобрение обеих палат британского парламента, вызвало положительную реакцию на валютном рынке. Фунт подскочил на 2% к американскому доллару в надежде сторонников Евросоюза, что решение парламента может в итоге повлиять на ход Brexit.

Впрочем, эксперты из Oxford Economics не считают, что участие парламента сократит шансы на выход страны из ЕС. В случае если парламент не согласует итоговый документ по торговой сделке, а также в случае сопротивления со стороны Брюсселя, у правительства всегда есть альтернативный вариант ведения бизнеса с ЕС — по правилам ВТО, напомнил Гудвин.