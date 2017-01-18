"Покидаем ЕС, но не Европу". Британия встала на путь "жесткого" Brexit

Мария Табак, специально для РИА Новости Украина, Лондон (Великобритания)

На референдуме 23 июня 2016 года большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза. Британское правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры с ЕС продлятся, как ожидается, от полутора до двух лет.

"Чистый Brexit"

Главной новостью сегодняшнего дня стало подтверждение Мэй, что Великобритания выходит не только из ЕС, но и из общего европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда. Это означает крушение надежд проевропейски настроенных парламентариев и рядовых британцев, заявлявших, что принятое на референдуме решение предполагало лишь выход из ЕС, но не из общего рынка.

"То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка — это не выход из ЕС", – сказала Мэй.

"Я не хочу быть связанной элементами Таможенного союза, которые будут мешать нам вести работу над заключением собственных торговых соглашений", – отметила премьер.

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Такой вариант Brexit в СМИ назывался "жестким" или "чистым". Правительство воздерживается от навешивания таких ярлыков, заявляя, что речь идет о выгодном для Британии Brexit. Так, Мэй сегодня подчеркнула, что рассчитывает на заключение новых соглашений с ЕС.

"Я открыта идее заключения новых договоренностей в таможенной сфере", — отметила премьер.

"Мы не стремимся сохранить членство в общем рынке. Вместо этого мы добиваемся максимального доступа к нему через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле", — подчеркнула премьер.

Слово регионам и парламенту

Премьер-министр в своей речи отреагировала на две важные претензии, предъявлявшиеся к ней первым министром Шотландии Николой Стерджен и многими британскими парламентариями. Стерджен неоднократно выражала опасение, что Мэй не будет учитывать позицию Шотландии, проголосовавшую на референдуме за членство Британии в ЕС, а сейчас выступающую за сохранение максимально тесных экономических связей с объединением. Парламентарии обвиняют Мэй в том, что она не хочет дать им право участвовать в процессе выработки приоритетов для Британии на предстоящие переговоры.

Премьер в своей речи заявила, что Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс получат возможность принять участие в обсуждении условий Brexit в рамках специальной министерской комиссии.

"Автономные регионы получат возможность принять участие. Для этого создана специальная министерская комиссия, в которой участвуют главы регионов. Мы уже получили предложения Шотландии и с нетерпением ждем от других двух регионов", — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС.

Парламент Мэй также готова подключить к дискуссии, но лишь на поздней стадии переговоров.

"Итоговый документ должен будет получить поддержку обеих палат нашего парламента", — сказала она.

Приоритеты

Говоря о своих приоритетах на предстоящие переговоры, Мэй заверила, что рассчитывает сохранить единое миграционное пространство с Ирландией, многих жителей которой связывают с соседней страной семейные связи.

"Мы не можем, выходя из ЕС, забывать о том, что у Великобритании есть наземная граница с ЕС, и сохранение единого миграционного пространства с Республикой Ирландией будет важным для Великобритании приоритетом на предстоящих переговорах с ЕС", – сказала Мэй.

"Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить практическое решение, которое позволит нам сохранить единое миграционное пространство с Республикой Ирландией, в то же время защищая целостность миграционной системы Великобритании", — отметила премьер.

Еще один важный приоритет для Мэй – "как можно скорее" добиться гарантий прав британцев, живущих и работающих в ЕС, и европейцев, живущих и работающих в Британии.

"Мы хотим как можно скорее гарантировать права европейских граждан, уже живущих в Британии, и права британских граждан в других странах Европы. Я сказала другим европейским лидерам, что мы сразу можем дать людям определенность, и достичь такого соглашения сразу", – сказала Мэй.

"Многие из них положительно относятся к такому соглашению, один или два — нет, но я хочу, чтобы все знали: это остается для Британии и для многих других стран ЕС приоритетом — решить эту проблему как можно скорей. Потому что так будет правильно и справедливо", — подчеркнула премьер.

Новая глобальная Британия

Мэй в своей речи подчеркнула, что, хотя Британия и выходит из состава ЕС, общего рынка и Таможенного союза, делает она это не для того, чтобы самоизолироваться, а, напротив, чтобы стать "поистине Глобальной Британией".

"Я хочу, чтобы мы стали поистине "Глобальной Британией" — лучшим другом и соседом наших европейских партнеров, но также и страной, которая имеет связи и за пределами Европы", — отметила премьер.

"Мы – европейская страна, и мы гордимся нашим общим европейским наследием, но мы также страна, которая всегда была открыта миру за пределами Европы. Вот почему мы одна из самых расово разнообразных стран в Европе, один из самых мультикультурных членов Европейского союза, и вот почему, говорим ли мы об Индии, Пакистане, Бангладеш, Америке, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, странах Африки или ближайших к нам странах Европы – у очень многих из нас есть близкие друзья и родственники по всему миру", — сказала она.

"Мы хотим ездить, учиться, торговать со странами не только в Европе, но и за пределами нашего континента", — добавила она.

Мэй подчеркнула, что стремится к сохранению тесных отношений с ЕС и желает ЕС успеха. При этом она предупредила Евросоюз, что не только Великобритания недовольна пренебрежением ЕС к особенностям и нуждам отдельных своих членов.

"Я считаю, что Brexit является уроком не только для Британии, но и для самого ЕС, если он хочет преуспеть", — отметила премьер.

Она заверила своих европейских партнеров, что Британия и после Brexit продолжит принимать участие в обеспечении безопасности Европы и после своего выхода из ЕС.

"По мере того, как угрозы нашей общей безопасности становятся все серьезней, мы не можем сокращать сотрудничество, мы должны больше работать вместе. Я поэтому хотела бы, чтобы наши будущие отношения с ЕС предполагали практические договоренности по вопросам правоохранения и обмена развединформацией с нашими европейскими партнерами", – сказала Мэй.

"Я горжусь той ролью, которую играет и продолжит играть Британия в обеспечении европейской безопасности. Британия является лидером в Европе по принятию мер по защите безопасности нашего континента… Мы продолжим тесно работать с нашими европейскими партнерами в сферах внешней политики и обороны даже когда сами покинем ЕС", — отметила она.

"Мы покидаем Европейский союз, но мы не покидаем Европу", — подчеркнула премьер.