Премьер Мальты назвал условия для проведения саммита ЕС о Brexit

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КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат заявил,что внеочередной саммит Евросоюза для определения директив переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пройдет через месяц после официального уведомления Лондоном о Brexit.

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"Не будет никаких переговоров до официального уведомления. Когда уведомление будет получено, в зависимости от его содержания, начнутся консультации стран-членов с намерением созвать внеочередное заседание Европейского Совета через четыре – пять недель после получения уведомления, чтобы определить директивы для переговоров", — сказал Мускат, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Его выступление транслировалось службами Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что официальное уведомление о выходе из Евросоюза будет направлено в Брюссель до конца марта 2017 года.

Ранее Мэй отметила, что итоговый документ по Brexit должен одобрить парламент Британии.