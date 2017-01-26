Проблемы с Brexit и перспективы для Шотландии и Уэльса

Мария Табак — Лондон, для РИА Новости Украина

Верховный суд Великобритании во вторник постановил, что для запуска процедуры выхода Великобритании из ЕС необходимо одобрение обеими палатами парламента соответствующего законопроекта, тогда как согласие парламентов автономных регионов – Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса – наоборот, не требуется.

Таким образом, правительство страны проиграло апелляцию на принятое ранее решение лондонского Высокого суда, и теперь будет вынуждено внести на рассмотрение парламента законопроект о запуске Brexit. Несмотря на заверения представителей правительства, что решение Верховного суда не повлияло на планы инициировать статью 50 Лиссабонского договора, то есть официально уведомить Брюссель о предстоящем выходе Британии из ЕС, до конца марта, есть серьезные сомнения, что график удастся соблюсти.

Первая реакция правительства на решение Верховного суда последовала от генпрокурора Джереми Райта. Он признал, что Кабмин разочарован решением Верховного суда, но будет его выполнять.

"Разумеется, правительство разочаровано решением, но мы все подчиняемся закону, так что правительство последует распоряжению Верховного суда и сделает все для его имплементации", — сказал Райт журналистам, сообщают РИА Новости.

Вслед за этим офис премьер-министра подчеркнул, что вердикт не влияет на планы правительства инициировать Brexit до конца марта.

"Британский народ проголосовал за выход из ЕС, и правительство выполнит этот вердикт, задействовав 50-ю статью (Лиссабонского договора о выходе из ЕС — ред.), как и планировалось, до конца марта. Сегодняшнее решение суда ничего в этом плане не меняет", — отметил представитель премьера.

"Важно помнить, что парламент поддержал референдум в соотношении шесть к одному и уже продемонстрировал готовность поддержать процесс выхода из ЕС в соответствии с тем графиком, который мы предложили. Мы уважаем решение Верховного суда и изложим парламенту план наших следующих шагов в ближайшее время", — говорится в заявлении.

Точки над "i" расставил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, изложивший в парламенте планы правительства.

"Мы будем двигаться очень быстро. В ближайшие дни мы внесем законопроект. Он будет очень прямолинейным, в нем не будет вопроса, выходит ли Великобритания из ЕС, это решение было принято на референдуме 23 июня, и наша задача — выполнить волю британцев", — сказал Дэвис, выступая в палате общин.

На повторяющиеся вопросы парламентариев о том, опубликует ли правительство "Белую книгу" — официальный документ о планах правительства на переговоры с Brexit, Дэвис ответил уклончиво: "Мы обнародуем максимальное количество информации, насколько будет возможно, но чтобы не подорвать нашу позицию на переговорах".

Как сообщили британским СМИ источники на Даунинг-стрит, правительство первоначально планировало подготовить "Белую книгу", но затем решило, что большой речи Терезы Мэй по Brexit будет достаточно. Между тем, эта речь усилила недоверие оппозиции к планам правительства, что теперь может отразиться на сроках запуска Brexit.

Представители оппозиции и некоторые члены Консервативной партии, оговорившись сразу, что не планируют препятствовать самому Brexit, поскольку это решение народа, намерены максимально подробно изучить предложения правительства и внести в законопроект свои поправки. Объясняют они свои планы тем, что правительство, как это следует из недавней речи Терезы Мэй, намерено пойти по пути максимально "жесткого" Brexit, вывести страну из единого рынка и Таможенного союза ЕС. При этом гарантий, что Британии удастся добиться выгодных для себя условий выхода из ЕС, нет, отмечают парламентарии.

"Лейбористская партия уважает результат референдума, волю британского народа и не будет препятствовать задействованию 50-й статьи. Однако Лейбористская партия будет добиваться совершенствования законопроекта о 50-й статье, чтобы не позволить консерваторам использовать Brexit для превращения Британии во второсортный "налоговый рай" у берегов Европы", — говорится в заявлении представителя лидера оппозиции Джереми Корбина.

Мэй в своей речи на прошлой неделе заявила, что если Британии не удастся добиться выгодных условий выхода из ЕС, то она не исключает изменения экономической модели страны и резкого понижения налогов для бизнеса.

"Лейбористы будут добиваться включения в законопроект принципов полного, без тарифов, доступа на единый рынок, соблюдения прав рабочих, социальной и экологической защищенности. Лейбористы требуют от правительства плана, чтобы быть уверенными в том, что оно отчитывается перед парламентом по ходу переговоров, и осмысленного голосования парламента по итоговым договоренностям", — отметил представитель Корбина.

Лейбористская партия намерена внести в законопроект о Brexit шесть пунктов, в числе которых — определение до начала переговоров с ЕС юридического статуса живущих в Великобритании граждан Евросоюза.

"Юридический статус европейских граждан в Великобритании должен быть определен до того, как начнутся переговоры", — заявил телеканалу Sky News "теневой" министр по Brexit Мэттью Пенникук.

В число других условий лейбористов входят публикация правительством детального плана по Brexit, преследование во время переговоров основных задач, в первую очередь, задачи сохранения свободного доступа к единому рынку, отчетность правительства перед парламентом в процессе переговоров с ЕС и "имеющее значение" голосование парламента по итоговому документу.

В своей ответной речи Дэвиду Дэвису "теневой" министр по делам Brexit Кир Стармер заявил, что его партия требует от правительства подробного плана на переговоры с ЕС в формате "Белой книги" — официального информационного документа, недавней речи премьера Терезы Мэй оппозиции недостаточно.

"Речь — это не документ, не план. Мы требуем, чтобы правительство подготовило Белую книгу", — сказал Стармер.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен потребовала, чтобы британское правительство консультировалось с властями автономных регионов по Brexit, и намерена внести в региональный парламент законопроект о запуске процедуры выхода из ЕС, несмотря на сегодняшнее постановление Верховного суда.

Шотландия на референдуме 23 июня 2016 года, в отличие от страны в целом, проголосовала за сохранение членства в ЕС.

"Мы все равно внесем законопроект в парламент Шотландии", — говорится в заявлении Стерджен.

"Совершенно очевидно, что у правительства есть явное политическое обязательство консультироваться с регионами", — подчеркнула она.

Шотландская национальная партия, лидером которой является Стерджен, уже пообещала, что внесет в законопроект о Brexit порядка 50 "серьезных, субстантивных" поправок. Власти Шотландии требуют сохранения Великобритании в составе единого рынка, тогда как премьер-министр страны Тереза Мэй объявила, что это невозможно. В числе требований SNP — согласие на запуск Brexit нового министерского совета, в состав которого входят главы Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.

Запуск процесса выхода Великобритании из ЕС из-за сегодняшнего решения Верховного суда может быть отложен, но Brexit все равно произойдет, заявил РИА Новости главный редактор журнала Politics First Маркус Пападопулос.

"Постановление Верховного суда означает, что вопрос о запуске процедуры выхода из ЕС путем задействования 50-й статьи Лиссабонского договора должен будет пройти обсуждение в палате общин и в палате лордов, после чего обе палаты должны будут проголосовать по законопроекту, чтобы 50-я статья стала законом. Хотя решение Верховного суда и задержит задействование Терезой Мэй 50-й статьи, то есть официальное уведомление Брюсселя Британией о предстоящем ее выходе из ЕС — оно не предотвратит его. Короче говоря, Brexit все равно произойдет", — отметил Пападопулос.

"Парламентарии и лорды, которые поддерживают британское членство в ЕС, наверняка не будут блокировать законопроект, превращающий 50-ю статью в закон. Большинство этих политиков уже сказали, что уважают результат референдума и не будут препятствовать его осуществлению", — отметил эксперт.

По мнению партнера юридической компании Bircham Dyson Bell Дэвида Манди, пока не очень ясно, насколько решат парламентарии "осложнить жизнь" правительству.

"Пока еще не ясно, попытаются ли политические партии осложнить жизнь правительству в процессе прохождения законопроекта через парламент, и придется ли правительству пойти на какие-то политические уступки", — сказал Манди.

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Он отметил, что пока не похоже на то, что палата общин или палата лордов будет вставлять палки в колеса Brexit.

"Суд также единогласно постановил, что Вестминстеру не нужно согласие парламентов автономных регионов – Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии – для запуска процесса Brexit. Это расстроит планы правительства Шотландии, которое могло бы использовать необходимость такого согласия для выбивания уступок из Вестминстера. Но приведет ли это к новым судебным разбирательствам, тоже будет видно", — отметил юрист.

Его коллега, партнер международной юридической фирмы Bryan Cave LLP, специализирующийся на вопросах конкурентоспособности ЕС и Великобритании, Роберт Белл, также считает, что вопрос о том, удастся ли правительству в соответствии с графиком, то есть до конца марта, запустить процесс Brexit, "зависит от масштаба политического спора".

"Перспектива многомесячных детальных и неоднозначных парламентских дебатов, несомненно, вновь вернет в центр спора вопрос о том, какого типа Brexit хочет Британия", — сказал Белл.