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    В мире

    Палата общин парламента Британии одобрила документ о Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (411)

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    Документ передан на рассмотрение палаты лордов. Правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС не позднее конца марта. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.
    Флаг Великобритании и Евросоюза
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. Палата общин парламента Великобритании одобрила в среду в третьем чтении законопроект о выходе Соединенного королевства из Евросоюза и передала его на рассмотрение палаты лордов.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Неделю назад, 1 февраля, парламентарии поддержали законопроект во втором чтении.

    Верховный суд Великобритании 24 января постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта. Правительство последовало распоряжению суда и 26 января внесло полустраничный законопроект в парламент.

    Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, зависит теперь от степени активности парламентариев и готовности министров к диалогу.

    Правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС не позднее конца марта. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.

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