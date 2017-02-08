Палата общин парламента Британии одобрила документ о Brexit

КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. Палата общин парламента Великобритании одобрила в среду в третьем чтении законопроект о выходе Соединенного королевства из Евросоюза и передала его на рассмотрение палаты лордов.

Неделю назад, 1 февраля, парламентарии поддержали законопроект во втором чтении.

Верховный суд Великобритании 24 января постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта. Правительство последовало распоряжению суда и 26 января внесло полустраничный законопроект в парламент.

Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, зависит теперь от степени активности парламентариев и готовности министров к диалогу.

Правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС не позднее конца марта. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.