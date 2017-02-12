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    Эттингер: Brexit обойдется Германии в 1 млрд евро

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (413)

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    По словам еврокомиссара, после Brexit если бюджет ЕС останется прежним, нужно будет подключить другие страны: "Может статься, что Германии придется взять на себя дополнительные расходы в размере примерно один миллиард евро".
    Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Выход Великобритании из состава ЕС может обойтись Германии примерно в 1 миллиард евро, заявил еврокомиссар по цифровой экономике Гюнтер Эттингер.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, есть несколько сценариев, в соответствии с которыми после Brexit могут развиваться события.

    "Если бюджет (ЕС) останется прежним, нужно будет подключить другие страны", — заявил он в интервью газете Bild am Sonntag. "Если мы сократим бюджет на долю Великобритании, то нет" — отметил он.

    "Третий вариант представляет собой нечто среднее: может статься, что Германии придется взять на себя дополнительные расходы в размере примерно один миллиард евро", — отметил Эттингер.

    Верховный суд Великобритании 24 января постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом соответствующего законопроекта. Правительство последовало распоряжению суда и 26 января внесло полустраничный законопроект в парламент. Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, теперь зависит от активности парламентариев и готовности министров к диалогу.

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