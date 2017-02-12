Эттингер: Brexit обойдется Германии в 1 млрд евро

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Выход Великобритании из состава ЕС может обойтись Германии примерно в 1 миллиард евро, заявил еврокомиссар по цифровой экономике Гюнтер Эттингер.

По его словам, есть несколько сценариев, в соответствии с которыми после Brexit могут развиваться события.

"Если бюджет (ЕС) останется прежним, нужно будет подключить другие страны", — заявил он в интервью газете Bild am Sonntag. "Если мы сократим бюджет на долю Великобритании, то нет" — отметил он.

"Третий вариант представляет собой нечто среднее: может статься, что Германии придется взять на себя дополнительные расходы в размере примерно один миллиард евро", — отметил Эттингер.

Верховный суд Великобритании 24 января постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом соответствующего законопроекта. Правительство последовало распоряжению суда и 26 января внесло полустраничный законопроект в парламент. Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, теперь зависит от активности парламентариев и готовности министров к диалогу.