О чем говорят в мире: запуск Brexit, "семья" Трампа

РИА Новости Украина

Brexit: процесс пошел. Великобритания запустила процесс выхода из Евросоюза, об этом пишет большинство зарубежных СМИ.

В среду постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску подписанное британским премьер-министром Терезой Мэй письмо, в котором содержится официальное уведомление о выходе королевства из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года – ровно два года спустя после запуска Brexit.

Как отмечает газета Independent, Мэй несколько "смягчила свой тон" по сравнению с ее более ранними заявлениями о том, что она может обойтись и без доверенностей с ЕС, если ее не будут устраивать условия сделки. Европарламент оставляет возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если Великобритания изменит свое решение о выходе из ЕС, однако Мэй, выступая в парламенте, сказала, что назад пути нет. Так что Великобритании и 27 странам ЕС все же, скорее всего, придется пройти по никем не изведанному пока пути.

Как пишет газета Washington Post, произошел "разрыв исторического значения". Великобританию и ЕС ожидают жесткие переговоры, и "ставки обеих сторон огромны", отмечает газета.

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Коми планировал рассказать о "влиянии РФ" на выборы в США. Директор ФБР Джеймс Коми летом прошлого года намеревался обнародовать информацию о так называемом "влиянии России" на предстоящие, на тот момент, выборы в США, но не получил поддержки у представителей администрации, сообщил в среду на своем сайте журнал Newsweek.

Ссылаясь на "два источника, знакомых с ситуацией", журнал пишет, что Коми вышел с таким предложением "в июне или июле" прошлого года на встрече с членами тогдашней президентской команды по национальной безопасности. В частности, на ней присутствовали госсекретарь Джон Керри, а также министры юстиции и внутренней безопасности Лоретта Линч и Джей Джонсон.

"У него был проект статьи, который он принес и сказал: "Я готов двигаться дальше, что вы об этом думаете?" – сказал журналу один из источников.

По данным другого источника, собеседникам Коми идея не понравилась, "представители Белого дома решили, что подобное объявление должно быть скоординированным результатом работы различных ведомств".

"Статья одного человека не имела бы такого статуса", – сказал он.

По информации Newsweek, статью предполагалось опубликовать в газете New York Times. В ней, однако, не планировалось упоминать, "расследует ли ФБР взаимосвязь представителей штаба Дональда Трампа или других близких ему людей с российским вторжением в выборы".

Иванка займет место в команде отца. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка объявила в среду, что станет официальным сотрудником в команде ее отца, но не будет получать зарплату. Об этом пишут многие мировые СМИ (New York Times, Politico, Hill, Idependent, Guardian и другие).

В заявлении Иванки Трамп говорится, что она "услышала обеспокоенность некоторых людей" относительно того, что она де-факто была советником отца, но не занимала официальных должностей. Белый дом, в свою очередь, распространил заявление, в котором приветствовал решение Иванки Трамп. Ранее сообщалось, что она получила кабинет в административном здании Белого дома и секретный допуск.

Первоначально Иванка Трамп говорила, что не будет занимать официальных должностей в администрации отца. Подобное решение вызывает вопросы с точки зрения этики, пишет Politico, ведь она по-прежнему остается связанной со своим брендом Ivanka Trump. Муж Иванки Джаред уже является советником президента по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.

Как отмечает New York Times, полагаться на мнение членов семьи не является чем-то необычным для президента США. В истории страны было не менее десятка случаев, когда отпрыски первых лиц работали на отцов, но в основном они занимали должности секретарей и помощников невысокого ранга, отмечает USA Today.

Второй шанс для компании, ведущей подсчет голосов на "Оскаре". Некоторые СМИ также обратили внимание на новость о том, что аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers (PwC), которая ведет подсчет голосов при определении победителей "Оскар", продолжит свою работу с премией, несмотря на ошибку, которую совершили ее сотрудники в ходе последней церемонии.

Так, издание New York Times пишет, что президент академии Шерил Бун Айзекс заявила, что во избежание ошибок в дальнейшем принято решение изменить регламент работы с компанией.

По информации газеты, теперь в команде будут не два, а три человека, которым будет запрещено пользоваться электронными устройствами. Кроме того, киноакадемия потребовала большего контроля над процессом со стороны руководства компании. При этом Айзекс подчеркнула, что киноакадемия сохраняет свою "беспощадную позицию" в отношении допущенной ошибки, которую расценивает как "неприемлемую".