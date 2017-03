О чем пишут в мире: Brexit пошел, а независимость Шотландии на подходе

РИА Новости Украина

Мэй о начале запуска Brexit. Мировые СМИ (Financial Times, Daily Mail, Sun, Independent, Telegraph, Deutsche Welle, Monde, Figaro и многие другие) пишут, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit. Ранее сообщалось, что 29 марта премьер Британии заявит о начале реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, согласно которой Британия может добровольно покинуть ЕС. Даунинг-Стрит опубликовал фотографию, на которой запечатлено, как Мэй подписывает письмо, уведомляющее Брюссель о начале запуска процедуры Brexit. Как отмечает газета Financial Times, письмо будет передано главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду в районе 14.30 по московскому времени. Газета Sun пишет, что Мэй подписала историческое письмо, после которого пути назад уже не будет. "Когда я в следующие месяцы буду сидеть за столом переговоров, я буду представлять интересы каждого, кто живет в Британии, – юных и пожилых, богатых и бедных, … и, конечно, тех граждан ЕС, для которых наша страна стала домом", — приводит газета Monde выдержку из речи, подготовленной Мэй для выступления в парламенте в среду.

Официальные обвинения супруге Фийона. Жене кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона Пенелопе предъявили официальные обвинения по делу о якобы фиктивном трудоустройстве, пишут зарубежные СМИ, среди них Figaro, Monde, Parisien, Ouest-France, Point, Guardian, Washington Post, New York Times и другие. Как пишет Guardian, во вторник следователи финансовой прокуратуры Франции несколько часов допрашивали супругу кандидата. Пенелопе Фийон были предъявлены обвинения в "соучастии и сокрытии хищения государственных средств", в "злоупотреблении общественным имуществом" и "мошенничестве с отягчающими обстоятельствами". Как отмечает газета Figaro, ранее обвинения были предъявлены самому Фийону и его бывшему соратнику – Марку Жуло. "Если это дело будет рассматриваться в спокойной обстановке и с соблюдением всех принципов права, я утверждаю, что невиновность Пенелопы Фийон будет признана", — приводит газета Ouest-France слова адвоката Пьера Корню-Жантийя. Он также отметил, что решение было принято чересчур быстро и без учета презумпции невиновности или принципа разделения властей.

Референдум о независимости Шотландии. Ассамблея (парламент) Шотландии во вторник поддержала идею первого министра Николы Стерджен о проведении нового референдума о независимости региона, об этом пишут такие издания, как Guardian, Independent, Telegraph, Times, Financial Times, New York Times, Washington Post и другие. Как пишут издания, депутаты от возглавляемой Стерджен Шотландской национальной партии (SNP) при поддержке "зеленых" набрали необходимое большинство голосов и тем самым предоставили первому министру право подать в британский парламент официальный запрос о проведении нового референдума. В поддержку нового референдума о независимости высказались 69 парламентариев, против – 59. Одобрив саму идею нового референдума, депутаты также поддержали и предложенный Стерджен график его проведения: в период с осени 2018 по весну 2019 года. "Британское правительство заявило, что не собирается вести переговоры по поводу "предложения" правительства Шотландии, так как основное внимание должно быть уделено хорошей для всей Великобритании сделке по Brexit", пишет газета Financial Times. Издание также отметило, что голосование должно было состояться 22 марта, но в этот день случился теракт в Лондоне, и шотландские парламентарии приняли решение перенести завершение дебатов и голосование на 28 марта.

ExxonMobil призвал Трампа не выходить из Парижского соглашения. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil направила письмо администрации президента США Дональда Трампа с призывом не выходить из Парижского соглашения по климату, пишет газета Financial Times. В письме, направленном на прошлой неделе специальному помощнику Трампа по вопросам международной энергетики и окружающей среды, компания утверждает, что Парижское соглашение — "эффективная основа для решения рисков, связанных с климатическими изменениями". ExxonMobil утверждает, что существует несколько причин, по которым США следует остаться в соглашении, включая возможность поддержки более широкого использования природного газа. "Было бы разумно, чтобы США остались участником Парижского соглашения, чтобы обеспечить единые условия, таким образом, чтобы глобальные энергетические рынки остались настолько свободными и конкурентными, насколько это возможно", — пишет в письме менеджер Exxon по вопросам экологической политики и планирования Петер Треленберг (Peter Trelenberg). Он также отметил, что США располагают всеми возможностями для того, чтобы быть конкурентоспособными на международном уровне и в составе соглашения, благодаря их запасам природного газа, а также "инновационным частным отраслям, включая нефтяные, газовые и нефтехимические секторы". Как отмечает газета, представители администрации Трампа заявили, что решение об участии в соглашении по-прежнему обсуждается.

Спасение животных из Мосула. Оставшиеся в живых животные зоопарка в иракском Мосуле — медведь и лев — были вывезены с территории города, находящегося под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство", пишет газета Independent. По данным издания, иракские войска на несколько часов расчистили путь спасателям, которым удалось попасть на территорию зоопарка Motazah Al-Morour и подготовить медведя по имени Лула и льва Симбу для транспортировки из охваченного боевыми действиями города. Спасенные животные были доставлены в город Эрбиль — столицу автономной области Курдистан на севере Ирака. "У Лулы и Симбы нет шансов выжить, если мы не сможем вывезти их из зоопарка и перевезти в безопасное место", — приводит издание слова ветеринара Амира Халила. Как отмечает издание, с начала боевых действий в городе большая часть животных погибли от авиаударов или голода. "Мы пытаемся также оказать помощь другим животным, но, к сожалению, у нас ограниченные возможности и было очень мало времени", — заявил Халил. По его словам, на территории зоопарка все еще находятся три обезьяны, три павлина, две козы и лошадь, которых доставили в зоопарк местные жители.