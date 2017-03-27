Эксперт о природе грусти Дональда Трампа

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп потерпел в пятницу, 24 марта, очередное чувствительное политическое поражение: законопроект, который должен был "отменить и заменить" систему здравоохранения Obamacare, был снят республиканцами с голосования.

Тем самым одно из главных предвыборных обещаний Трампа осталось невыполненным. Глава государства и его сторонники уверяют, что это лишь на время.

Политическое настоящее Трампа прокомментировал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Что-то Трампу вообще грустно.



Внутренняя политика — одни провалы. Все антимиграционные указы останавливают федеральные суды.



Стена с Мексикой так и остается на уровне проекта.



Свой новый закон о здравоохранении он не смог провести через конгресс, где у республиканцев большинство.



СМИ, близкие к демократам, продолжают "травлю".



ЦРУ, ФБР, АНБ — проверяет со всех сторон.



Во внешней политике тоже особых успехов нет.



С Россией ни о каких переговорах не может быть и речи, если Трамп не хочет получить импичмент, как агент Кремля.



С Ираном уже успел поссориться. С Китаем тоже — из-за Тайваня. PAUL J. RICHARDS / AFP Поражение Трампа: законопроект об отмене Obamacare снят до голосования

Судя по заявлениям, опять хочет влезть в конфликт в Корее.



ИГИЛ Трампа так боится, что аж увеличил количество терактов.



С ЕС отношения натянутые, что было видно по встрече с Меркель.



А от решения проблемы на Донбассе Трамп вообще старается держаться подальше. Выступишь миротворцем — агент Кремля. Выступишь "ястребом" — останешься один на один с Путиным, поскольку Германия и Франция только и ждут повода спрыгнуть с "нормандского формата".



Таким образом, Трамп оказался совершенно несамостоятельной фигурой. И теперь будет послушно выполнять все указания олигархический кланов, связанных с республиканской партией. Если, конечно, не хочет, чтобы они бросили его на съедение демократам.



США — это яркий пример олигархической страны. А вы — демократия, демократия)))", — написал Корнейчук.