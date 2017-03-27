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    Интервью

    Эксперт о природе грусти Дональда Трампа

    (обновлено: )11730
    От решения проблемы Донбасса Трамп старается держаться подальше, отмечает политэксперт Дмитрий Корнейчук, поскольку если Трамп выступит миротворцем - он "агент Кремля", выступит "ястребом" - останется один на один с Путиным.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    РИА Новости Украина

    Президент США Дональд Трамп потерпел в пятницу, 24 марта, очередное чувствительное политическое поражение: законопроект, который должен был "отменить и заменить" систему здравоохранения Obamacare, был снят республиканцами с голосования.

    Тем самым одно из главных предвыборных обещаний Трампа осталось невыполненным. Глава государства и его сторонники уверяют, что это лишь на время.

    Массовая драка сторонников и противников Трампа. Видео
    streiff at redstate/Youtube
    Массовая драка сторонников и противников Трампа

    Политическое настоящее Трампа прокомментировал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Что-то Трампу вообще грустно.

    Внутренняя политика — одни провалы. Все антимиграционные указы останавливают федеральные суды.

    Стена с Мексикой так и остается на уровне проекта.

    Свой новый закон о здравоохранении он не смог провести через конгресс, где у республиканцев большинство.

    СМИ, близкие к демократам, продолжают "травлю".

    ЦРУ, ФБР, АНБ — проверяет со всех сторон.

    Во внешней политике тоже особых успехов нет.

    С Россией ни о каких переговорах не может быть и речи, если Трамп не хочет получить импичмент, как агент Кремля.

    С Ираном уже успел поссориться. С Китаем тоже — из-за Тайваня.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    PAUL J. RICHARDS / AFP
    Поражение Трампа: законопроект об отмене Obamacare снят до голосования

    Судя по заявлениям, опять хочет влезть в конфликт в Корее.

    ИГИЛ Трампа так боится, что аж увеличил количество терактов.

    С ЕС отношения натянутые, что было видно по встрече с Меркель.

    А от решения проблемы на Донбассе Трамп вообще старается держаться подальше. Выступишь миротворцем — агент Кремля. Выступишь "ястребом" — останешься один на один с Путиным, поскольку Германия и Франция только и ждут повода спрыгнуть с "нормандского формата".

    Таким образом, Трамп оказался совершенно несамостоятельной фигурой. И теперь будет послушно выполнять все указания олигархический кланов, связанных с республиканской партией. Если, конечно, не хочет, чтобы они бросили его на съедение демократам.

    США — это яркий пример олигархической страны. А вы — демократия, демократия)))", — написал Корнейчук.

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