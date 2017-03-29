Спайсер: если Трамп берет русский соус, то и в этом видят связь с РФ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Сторонники теории о связи президента США Дональда Трампа с Россией видят ее даже в том, что глава государства кладет русский соус в салат, сказал во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"С самого начала я говорил, что нет никакой связи (между Трампом и РФ). Если президент сегодня положит русский соус в салат, это как-то связано с Россией", — сказал он.

В ходе регулярного брифинга основной была тема сообщения газеты Washington Post о предписании Белого дома экс-главе министерства юстиции США Салли Йейтс не выступать в комитете по разведке палаты представителей конгресса США по вопросу влияния РФ на американские выборы. Спайсер назвал данную информацию "на сто процентов ложной".

Именно эта дискуссия, порой становившаяся эмоциональной, и привела Спайсера к словам о русском соусе.

Согласно Энциклопедии кулинарных рецептов, для приготовления русского соуса необходимы растительное масло, вода, уксус, соль, сахар, перец и горчица.

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Американские СМИ со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в связях с Россией, которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что ведется расследование относительно возможных связей, но ничего не сообщил о выводах этого расследования.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.