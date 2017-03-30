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    Началось: чего ожидать за 730 дней до Brexit

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (446)

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    Отсчет 730 дней до момента выхода Великобритании из ЕС начался в среду в момент передачи письма британского премьера Терезы Мэй главе Евросовета Дональду Туску: Великобритания должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.
    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Мария Табак, для РИА Новости Украина — Лондон

    Что произойдет в эти два года, остается в значительной степени непредсказуемым: в задействованной сегодня 50-й статье Лиссабонского договора нет ни слова о том, можно ли повернуть процесс выхода страны из ЕС вспять.

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    Европарламент оставляет возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если Великобритания изменит свое решение о выходе из ЕС, однако Мэй, выступая в парламенте, сказала, что назад пути нет. Так что Великобритании и 27 странам ЕС все же, скорее всего, придется пройти по никем не изведанному пока пути.

    Март

    Как объявил ранее Туск, в течение 48 часов после получения уведомления он выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit.

    Как сообщил РИА Новости источник в Европарламенте, постпреды 27 стран-членов Евросоюза в Брюсселе 31 марта соберутся на встречу для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.

    Апрель

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler
    Юнкер представил план о будущем ЕС после Brexit: есть пять сценариев

    В апреле Великобритания и ЕС начнут подготовку к самим переговорам: наступит время формулирования главных задач, составления списка приоритетов и подготовки переговорщиков. Эта задача будет сложнее для ЕС: стратегию формулируют разные ведомства, а между двумя ключевыми переговорщиками – французским дипломатом Мишелем Барнье, выбранным Еврокомиссией, и бельгийским дипломатом Дидье Сеюсом, ответственным за согласование позиций стран-членов ЕС, если верить СМИ, идет "война за территорию".

    За техническую часть ведения переговоров с британской стороны, как сообщает Sky News, будет отвечать шерпа Оливер Роббинс, тогда как главным политическим переговорщиком будет министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Команды переговорщиков будут насчитывать сотни людей с каждой стороны.

    На саммите по Brexit 29 апреля лидеры 27 стран ЕС согласуют директивы и, как ожидается, вручат Барнье мандат на ведение переговоров с Великобританией.

    Май

    В мае, по всей вероятности, начнутся переговоры. По данным Sky News, встречаться Барнье и Дэвис будут два раза в неделю в Брюсселе. Официально эта информация не подтверждается.

    Одной из главных тем начального этапа переговоров станет статус британских граждан, живущих в континентальной Европе, и европейцев в Британии. И ЕС, и Британия заявляли, что этот вопрос для них приоритетный, и они надеются решить его максимально быстро.

    Однако главный вопрос будет заключаться в том, согласится ли ЕС обсуждать с Британией параллельно с условиями Brexit будущее соглашение о свободной торговле.

    В Великобритании пройдут выборы в местные органы власти, а 7 мая во Франции состоятся президентские выборы. Оба события, с одной стороны, на некоторое время отвлекут внимание общественности от Brexit, а, с другой стороны, могут оказать непосредственное влияние на дальнейший ход переговоров, особенно если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен одержит победу во Франции.

    Июнь

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Brexit и Трамп – главные вызовы единству Евросоюза

    В июне можно будет уже делать первые выводы о том, насколько успешно идут переговоры.

    Если они будут идти не очень удачно, скорее всего, "оживятся" наиболее радикальные сторонники Brexit среди британских консерваторов: они начнут требовать, чтобы Мэй "не давала ЕС ни пенса" и шла на "жесткий Brexit".

    Осень

    Выборы в Германии пройдут 24 сентября. Если нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель проиграет и ее место займет Мартин Шульц, позиция ЕС на переговорах по Brexit может стать заметно более жесткой.

    К осени станет понятно, успевают ли стороны уложиться в срок с переговорами. К тому моменту, возможно, станет понятна сумма, которую должна будет выплатить Великобритания в счет будущих трат ЕС, на которые она согласилась, будучи членом объединения.

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    Если переговорщики придут к выводу, что не уложатся в двухлетний срок, они могут начать переговоры по временному соглашению.

    Январь 2018 года

    Если стороны найдут общий язык, то уже с января отдельные тематические группы начнут анализировать тысячи законов ЕС, на которых может отразиться Brexit.

    Власти Великобритании начнут активную работу над "Великим законопроектом об отмене" (Great Repeal Bill) — законопроектом об отмене закона 1972 года, позволившего европейским законам действовать как национальным.

    Британскому правительству предстоит тяжелая работа по переделке всего корпуса законодательства ЕС на британские законы.

    2018 год

    Флаг Великобритании
    REUTERS Toby Melville
    Британия после Brexit: ставка на технологии и инфраструктуру

    В Великобритании в мае пройдут очередные местные выборы. В течение года президентские выборы пройдут в Ирландии, Чехии и на Кипре, в нескольких странах ЕС пройдут всеобщие выборы.

    Октябрь 2018 года

    К этому моменту должен быть готов черновой вариант итогового соглашения, поскольку одобрить его должны парламенты всех 27 стран ЕС, а это займет время. Если черновой вариант готов не будет, сторонам придется обдумать вопрос о продлении срока переговоров.

    Март 2019 года

    Великобритания 29 марта должна выйти из состава ЕС, из Таможенного союза и из состава единого рынка. В силу вступит "Великий закон об отмене", стороны начнут имплементацию договоренностей, если таковые будут достигнуты, или начнут реализовывать "план B" – временное соглашение, продолжая переговоры.

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