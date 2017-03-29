Британия официально уведомила ЕС о своем выходе

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина, Мария Табак. Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС, написал Туск в Twitter.

Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Ответное заявление 27 стран-членов ЕС на официальное уведомление Лондона о запуске процедуры выхода Великобритании из союза подчеркнет, что Евросоюз считает своим приоритетом сохранить единство стран-членов при проведении конструктивных переговоров с Соединенным королевством, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа.

По данным агентства, заявление поставит целью диалога с Лондоном снижение неопределенности для граждан ЕС, бизнеса и стран-членов, которую может вызвать Brexit.

Как отмечается, в последней версии документа не упоминается возможность того, что стороны так и не придут к новому соглашению в течение двухлетнего переговорного периода. В предыдущей версии подчеркивалось, что ЕС будет готов к разрыву с Великобританией без дополнительного соглашения, хотя и не стремится к такому исходу переговоров.

Ожидается, что ответное заявление ЕС будет обнародовано в среду.

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Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что Брюссель выставит Лондону счет в размере порядка 60 миллиардов евро после начала переговоров по Brexit.