Старт Brexit. В ЕС не определились, что делать с Британией - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Brexit получил официальный старт. Глава британского правительства Тереза Мэй отправила письмо председателю Европейской комиссии с сообщением о том, что Лондон официально начинает процесс выхода из ЕС, то есть применяет статью №50 Лиссабонского соглашения. На Brexit отводится два года.

Это событие является важным, потому что только сейчас официально можно согласовывать тарифные моменты, торговые моменты, какие соглашения будут действовать из тех, которые ранее были подписаны в рамках ЕС, что будет с гражданами.

Шотландия собирается проводить референдум о выходе из состава Объединенного Королевства. В Северной Ирландии также говорят о возможном референдуме о выходе из состава Объединенного Королевства и даже присоединении к Ирландии.

Как будет проходить Brexit и чем он закончится, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт-международник Ивана Яковина.

После того, как дано официальное начало Brexit, стоит ли ждать новых сложностей во время переговоров между Лондоном и Брюсселем?

— Конечно, потому что сейчас этот переговорный процесс между ЕС и Великобританией входит в такую неисследованную территорию, потому что никогда ничего подобного не происходило и никто не знает, как там все сложится.

Более того, некоторые страны внутри ЕС, некоторые лидеры хотят наказать Великобританию за выход из ЕС, чтобы не повадно было другим, а некоторые хотят договориться о каком-то нормальном сотрудничестве.

Например, ЕС сейчас выстраивает отношения с Норвегией или Швейцарией, которые не входят в ЕС, то есть даже внутри самого ЕС нет единого мнения, как дальше быть с Великобританией. А британцы хотят, конечно, сохранить свои какие-то привилегии и хорошее отношения экономические, общий рынок с ЕС, но при этом все равно отпилиться и, я думаю, переговоры там будут очень сложные.

Насколько возможно, что удастся договориться по конкретным вопросам, в частности относительно свободного нахождения на территории Великобритании граждан ЕС и наоборот?

— Тут могут возникнуть сложности, потому что британцы, например, не хотят спокойно пускать к себе румын, болгар и даже отчасти поляков. Поэтому, может быть, будут какие-то варианты с двухсторонними соглашениями с разными странами, например, с той же Польшей будет заключено какое-то соглашение или Францией.

Но тут может вступить ЕС, сказать: нет, либо со всеми договаривайтесь, либо ни с кем. То есть будут конфликты обязательно. Но все-таки там люди сидят достаточно разумные с обеих сторон стола переговоров, поэтому рано или поздно они договорятся. Но процесс, безусловно, затянется.

Удастся ли Лондону договориться с Шотландией относительно отмены этих планов по проведению референдума?

— Думаю, нет, скорее, референдум будет проведен, потому что формально шотландцы когда голосовали против независимости, они голосовали за сохранение в ЕС, потому что ЕС обещал их выкинуть и не пускать к себе, если они покинут Великобританию.

Таким образом, если сама Великобритания выходит, то шотландцы, получается, голосовали против своей воли, тогда их, можно сказать, надули. Поэтому нужно переголосовать. Это было бы логично.

Ранее эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире "ГС" заявил, что системное противостояние между США и ЕС стоит рассматривать как данность.

А эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что от консультации с Меркель зависит, как Трамп будет выходить на встречу с Путиным.