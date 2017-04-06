В Греции призвали не мстить Великобритании за Brexit

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что процесс Brexit не должен вылиться в месть, а Великобритания и Евросоюз должны сохранить отношения.

"Переговоры по Brexit нужны, чтобы минимизировать потери и максимизировать возможности. Процесс Brexit должен идти скоординированно, с чувством дружбы, а не мести, чтобы Соединенное Королевство осталось рядом с Евросоюзом", — заявил Котзиас после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном в Афинах.

По словам Котзиаса, Греция и Великобритания намерены сохранить хорошие отношения и после выхода Британии из Евросоюза.

"Отношения Греции и Соединенного Королевства являются историческими, основательными и с большим будущим", — сказал Котзиас.

По его словам, они обсудили с Джонсоном кипрский вопрос, "справедливые и разумные решения" этой проблемы, ликвидацию прав на вмешательство в дела Кипра и вывод войск.

Глава МИД Великобритании со своей стороны заявил, что обе страны нацелены укреплять отношения.

"Великобритания и Греция, мы оба настроены на интенсификацию отношений после Brexit", — сказал Джонсон.

Напомним, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в Евросоюз о начале запуска Brexit.