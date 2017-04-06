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    В мире

    В Греции призвали не мстить Великобритании за Brexit

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    Глава МИД Греции Никос Котзиас отметил, что процесс Brexit должен идти скоординированно, с чувством дружбы, а не мести. И добавил, что Греция и Великобритания намерены сохранить хорошие отношения.
    Флаги Евросоюза и Греции
    Associated Press Petros Giannakouris

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что процесс Brexit не должен вылиться в месть, а Великобритания и Евросоюз должны сохранить отношения.

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    "Переговоры по Brexit нужны, чтобы минимизировать потери и максимизировать возможности. Процесс Brexit должен идти скоординированно, с чувством дружбы, а не мести, чтобы Соединенное Королевство осталось рядом с Евросоюзом", — заявил Котзиас после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном в Афинах.

    По словам Котзиаса, Греция и Великобритания намерены сохранить хорошие отношения и после выхода Британии из Евросоюза.

    "Отношения Греции и Соединенного Королевства являются историческими, основательными и с большим будущим", — сказал Котзиас.

    По его словам, они обсудили с Джонсоном кипрский вопрос, "справедливые и разумные решения" этой проблемы, ликвидацию прав на вмешательство в дела Кипра и вывод войск.

    Глава МИД Великобритании со своей стороны заявил, что обе страны нацелены укреплять отношения.

    "Великобритания и Греция, мы оба настроены на интенсификацию отношений после Brexit", — сказал Джонсон.

    Напомним, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в Евросоюз о начале запуска Brexit.

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