Европарламент одобрил резолюцию по условиям для Brexit

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Европарламента одобрили резолюцию по условиям выхода Великобритании из ЕС, сообщает сайт Европарламента.

Голосование прошло в среду, 5 апреля, в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге. В документе содержатся некоторые ключевые положения, фактически определяющие тональность предстоящих переговоров по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем.

"Переговоры должны быть прозрачными. Великобритания обязана соблюсти принятые ранее обязательства, в том числе финансового характера, в рамках европейского бюджета", — говорится в резолюции.

Резолюция предостерегает от любого компромисса в вопросах безопасности и будущих отношений ЕС и Великобритании в экономической сфере. В документе настаивают на неделимости четырех постулатов единого рынка – свободного перемещения товаров, капитала, услуг и людей.

Также резолюция гласит, что только тогда, когда "значительный прогресс" в переговорах о выходе Британии из ЕС будет достигнут, можно начать переговоры о возможных переходных механизмах. Эти меры не должны длиться более трех лет, в то время как соглашение о будущих отношениях может быть заключено только после того, как Великобритания покинет ЕС.

Резолюция также предостерегает Великобританию от любой попытки ограничить права, связанные со свободой передвижения, прежде чем страна покинет ЕС, и просит 27 стран-участниц ЕС обезопасить британских граждан от рисков, связанных с потерей гражданства Евросоюза в связи с Brexit.

Напомним, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в Евросоюз о начале запуска Brexit.