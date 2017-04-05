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    Европарламент одобрил резолюцию по условиям для Brexit

    (обновлено: )10
    В документе содержатся некоторые ключевые положения, фактически определяющие тональность предстоящих переговоров по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем.
    Зал заседаний Европарламента
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Европарламента одобрили резолюцию по условиям выхода Великобритании из ЕС, сообщает сайт Европарламента.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit). Справка

    Голосование прошло в среду, 5 апреля, в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге. В документе содержатся некоторые ключевые положения, фактически определяющие тональность предстоящих переговоров по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем.

    "Переговоры должны быть прозрачными. Великобритания обязана соблюсти принятые ранее обязательства, в том числе финансового характера, в рамках европейского бюджета", — говорится в резолюции.

    Резолюция предостерегает от любого компромисса в вопросах безопасности и будущих отношений ЕС и Великобритании в экономической сфере. В документе  настаивают на неделимости четырех постулатов единого рынка – свободного перемещения товаров, капитала, услуг и людей.  

    Также резолюция гласит, что только тогда, когда "значительный прогресс" в переговорах о выходе Британии из ЕС будет достигнут, можно начать переговоры о возможных переходных механизмах. Эти меры не должны длиться более трех лет, в то время как соглашение о будущих отношениях может быть заключено только после того, как Великобритания покинет ЕС.

    Резолюция также предостерегает Великобританию от любой попытки ограничить права, связанные со свободой передвижения, прежде чем страна покинет ЕС, и просит 27 стран-участниц ЕС обезопасить британских граждан от рисков, связанных с потерей гражданства Евросоюза в связи с Brexit.

    Напомним, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в Евросоюз о начале запуска Brexit.

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