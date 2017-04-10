Мавр сделал свое дело. Отставка Гонтаревой, мнения экспертов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нашумевшая отставка

В понедельник глава Нацбанка Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Об этом сама Гонтарева заявила на пресс-конференции в Киеве.

"Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", — сказала Гонтарева, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.

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Следует отметить, что о кадровых изменениях в Нацбанке говорят уже давно, но ранее это всё было на уровне слухов. Курсовые колебания гривны, паника на рынке, банкротство мелких и крупных банков — эти и другие претензии к Валерии Гонтаревой уже давно сформировались в требование ее отставки, которое звучало не раз за последние три года.

Перед этим 3 апреля СМИ взбудоражила информация о том, что Гонтарева написала заявление об отставке. Примечательно, что сообщила об этом никто другой как замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко. Однако в Нацбанке тогда опровергли эту информацию.

Часть большой игры

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что отставка Гонтаревой — это лишь часть большой политической игры вокруг переформатирования коалиции и Кабмина.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Гонтарева потеряла доверие президента и позволяла себе слишком резкие высказывания в отношении ситуации в стране в последнее время.

"Гонтарева может выполнить роль сакральной жертвы, "козла отпущения" для власти, чьи рейтинги продолжают показывать негативную динамику. Сейчас надо кого-то скормить публике, чтобы кто-то номинально ответил за политический кризис. Гонтарева, в этом плане является одной из ключевых, наиболее демонизированных представителей власти, она очень удобная фигура", — заявил Бортник.

Между тем, политолог отметил, что на фоне переформатирования коалиции "кресло главы Нацбанка становится лакомым кусочком". "В этом плане говорили об Арсении Яценюке, но это считаю маловероятным. Вместе с тем, представитель "Народного фронта" вполне может получить эту должность в обмен на уменьшение влияния политсилы. Это может быть какая-то "серая" фигура, которая пока не на слуху", — резюмировал Бортник.

Политический эксперт Алексей Якубин допускает, что пост главы НБУ отдадут соратнику Олега Ляшко, амбиции были у того же Сергея Рыбалки.

"Но так или иначе, это будет гибкий человек по отношению к президенту. Сейчас зарождается новая коалиция, коалиция на троих — "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальная партия", — прогнозирует эксперт.

Однако главный аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран не исключает, что заявление Гонатревой может быть не удовлетворено, даже если оно и есть.

"Мы уже не раз такое видели..Если отставка и будет, то она не повлияет на текущую конъюнктуру, на курс, на ставки. То есть какое-то время рынок будет развиваться в том направлении, которое ему уже задали", — сказал Шапран.

Как отметил Шапран, кандидатура на пост главы Нацбанка — это политический вопрос: выбор велик, но не всегда при этом руководствуются профессиональными качествами возможных претендентов.

По его словам, в экспертном сообществе есть свои авторитеты. Это и Шумило (экс-заместитель главы НБУ Игорь Шумило — Ред.), и глава "Аваля" Владимир Лавренчук, и бывший глава Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов (но, опять же по политическим причинам, вряд ли), и нынешний глава этой ассоциации Роман Шпек.

Также среди претендентов назывались председатель "ПриватБанка" Александр Шлапак, экс-глава НБУ Владимир Стельмах и президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко.

Экс-министр Виктор Суслов считает, что миссия Гонтаревой по наведению порядка в банковской системе изначально была невыполнима, потому что была неправильно поставлена.

"И поэтому на сегодня мы стоим перед продолжением очень серьезного кризиса в банковской системе", — отметил он.

Как подчеркнул экс-министр, НБУ не выполнил своей основной функции и не обеспечил эффективное кредитование экономики Украины.

"Номинально объемы кредитных вложений банков в экономику по состоянию февраль 2017 года даже несколько выше, чем они были в 2013 году: сейчас они составляют 974,6 млрд гривен против 910,8 млрд гривен в 2013 году. Однако нужно принять во внимание, что за этот период прошла высокая инфляция и произошло сильное падение валютного курса гривны. Поэтому если пересчитать объемы кредитных вложений всех коммерческих банков в экономику, то получается, что выданные кредиты по состоянию на февраль 2017 года составляют только 32% в долларах от уровня 2013 года. Это значит, произошла не только зачистка банков, но и зачистка реального сектора от предоставленных кредитов, что не могло не сказаться на состоянии этого сектора", — сказал Суслов.