Гонтарева: "ПриватБанк" в ночь перед национализацией вывел 16 млрд грн

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В "ПриватБанке" перед национализацией провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на пресс-конференции.

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"В последнюю ночь они провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн", — сказала глава НБУ.

Напомним, глава Национального банка Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.