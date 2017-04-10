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    Гонтарева: "ПриватБанк" в ночь перед национализацией вывел 16 млрд грн

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    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (98)

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    Как заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на пресс-конференции, в последнюю ночь перед национализацией в "ПриватБанке" провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн.
    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В "ПриватБанке" перед национализацией провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на пресс-конференции.

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    "В последнюю ночь они провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн", — сказала глава НБУ.

    Напомним, глава Национального банка Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.

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