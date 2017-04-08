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    Экономика

    Директор Всемирного банка рассказала о миллионных инвестициях в Украину

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    Согласно информации, в марте в Украине успешно завершился один из проектов. Он был направлен на улучшение энергоэффективности, на эти цели выделялся кредит в сумме 200 миллионов долларов.
    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина.  В 2017 году в Украине стартует реализация двух инвестиционных проектов, которые подготовил Всемирный банк. Об этом сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью "Зеркалу недели". В рамках первого проекта "Нафтогазу" предоставят кредит в 500 миллионов долларов. Деньги направят на закупку газа.

    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr
    ВБ требует от Украины реформ и дает сдержанный прогноз экономики

    "Это решение мы приняли еще в октябре, но в силу соглашение вступило с января этого года. Обсуждение этого проекта на совете директоров запланировано на начало мая этого года", — рассказала директор представительства Всемирного банка.

    "Второй проект, который мы планируем начать в Украине, — это кредитная линия в 150 млн долл, которые пойдут на поддержку малых и средних предпринимателей в Украине. Обсуждение этого проекта на совете директоров запланировано на начало мая этого года", — продолжила она.

    Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сану Кахконен заявила, что низкие темпы реализации проектов Всемирного банка в Украине связаны с медленной и неэффективной работой украинских властей.

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