Блокирование банков РФ угрожает банковской системе Украины - Данилюк

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Блокирование украинских "дочек" российских госбанков ставит под угрозу стабильность банковской системы Украины, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Никто не знает, что будет дальше, если люди, которые не представляют власть, могут заблокировать какие-то банки. Завтра они могут заблокировать правительственные учреждения, инфраструктурные объекты. Это определенная дестабилизация и это сигнал о том, что ситуация в стране дестабилизируется. Это негативный сигнал для внешних кредиторов", — сказал министр, слова которого приводит ТСН.ua.

Данилюк отметил, что позиция МВФ относительно блокирования российских банков была такой: "Если вы хотите совершать какие-то действия, делайте это законным путем".

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Такие санкции власти ввели после того, как активисты регулярно блокировали работу "дочек" российских госбанков по Украине. Однако им такого решения недостаточного, они требуют национализации этих банков, лишения их лицензий.

По данным СМИ, власти страны обсуждали эту ситуацию с МВФ. И на днях стало известно, что Киев пообещал МВФ ослабить санкции против российских госбанков после того, как ситуация с безопасностью в Украине стабилизируется.