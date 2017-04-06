Активисты обещают полностью заблокировать работу банков РФ в Украине

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Активисты партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заявили, что с 10 апреля полностью заблокируют работу российских банков в Украине, соответствующее заявление размещено на странице партии в соцсети "Вконтакте".

"Не дождавшись реальных и эффективных действий Национального банка Украины в отношении российских банков в Украине, которые реально финансируются страной-агрессором, мы, украинские националисты, приняли решение взять инициативу в свои руки и остановить деятельность этих банков на территории нашего государства… Наш мораторий завершается 10 апреля. После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства", — говорится в заявлении.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.