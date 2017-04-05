Ющенко: у нас еще долго не будет успешного банковского дела

На сегодняшний день до банкротства в Украине доведены 88 банков, что привело к потере доверия граждан к финансовой системе, убежден президент Украины (2005-2010 гг) Виктор Ющенко.

"Если вы не доверяете банкам, у вас никогда не будет успешного банковского дела. Этого у нас не будет еще долго. Это то, что мы потеряли сейчас. Во-вторых, давайте спросим, ​​какую крах банковской системы внес лепту в обвал национальной экономики? Почему социалистические Испания и Италия спасли свои банки? Потому что за балансом банка — сотни тысяч людей и предприятий! Вопрос не в том, как спасти банк, а как спасти ту экономику, которая за телом банка стоит", — заявил экс-президент в эфире телеканала Zik.

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Ющенко отметил, что в 1993-99 годах в Украине была создана одна из самых надежных банковских систем Европы. "Мы должны были сделать одну из успешных монетарных реформ по определению европейской и мировой стороны, и тогда я был убежден, что мы получили надежную банковскую систему", — констатировал он.

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Ранее замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Позже банк выступил с опровержением этой информации.