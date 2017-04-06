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    Данилюк выступил против ослабления санкций к российским банкам

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (241)

    (обновлено: )67
    Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что не считает нужным смягчать санкции к украинским "дочкам" государственных банков России.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что не поддерживает снятие или ослабление санкций против украинских "дочек" российских государственных банков.

    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Facebook Андрея Новака
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    Ранее власти пообещали МВФ ослабить санкции против российских госбанков после того, как ситуация с безопасностью в Украине стабилизируется.

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    "Запрещено российским банкам выводить капитал за границу. То есть возвращать его России. Вы хотите отменить это? Я против", — заявил Данилюк в передаче "Право на власть" на телеканале "1+1".

    Он добавил, что не считает нужным смягчать санкции к украинским "дочкам" госбанков РФ.

    Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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