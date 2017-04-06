Данилюк выступил против ослабления санкций к российским банкам

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что не поддерживает снятие или ослабление санкций против украинских "дочек" российских государственных банков.

Ранее власти пообещали МВФ ослабить санкции против российских госбанков после того, как ситуация с безопасностью в Украине стабилизируется.

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"Запрещено российским банкам выводить капитал за границу. То есть возвращать его России. Вы хотите отменить это? Я против", — заявил Данилюк в передаче "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он добавил, что не считает нужным смягчать санкции к украинским "дочкам" госбанков РФ.

Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.