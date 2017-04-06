Российские банки в Украине сложно даже отдать бесплатно - Полховский

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Политическая партия "Национальный корпус" угрожает "физически прекратить" деятельность российских банков в Украине. Как говорится в заявлении националистов, в конце марта они временно сняли блокаду российских банков, чтобы украинские вкладчики смогли забрать свои средства. Теперь же мораторий завершается 10 апреля.

Не проходят ли эти акции для понижения цены "Сбербанка", который уже готовят на продажу, рассказал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"К сожалению, сегодняшняя украинская банковская система, и банки в частности, они очень сильно ликвидны. По большому счету, очень сложно найти покупателя, даже за бесплатно кому-то их отдать сложно, потому что достаточно много требований к потенциальным собственникам. С другой стороны, это большая ответственность. Поэтому они сегодня и так немного стоят, чтобы еще понижать цену. Я не думаю, что здесь разговор идет в части понижения цены, чтобы отдать кому-то за бесценок", — заявил эксперт.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.