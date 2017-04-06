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    Российские банки в Украине сложно даже отдать бесплатно - Полховский

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (240)

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    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что российские банки блокируют не для понижения цены, потому как к потенциальным собственникам слишком много требований, и банки и так недорого стоят.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Политическая партия "Национальный корпус" угрожает "физически прекратить" деятельность российских банков в Украине. Как говорится в заявлении националистов, в конце марта они временно сняли блокаду российских банков, чтобы украинские вкладчики смогли забрать свои средства. Теперь же мораторий завершается 10 апреля.

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    Не проходят ли эти акции для понижения цены "Сбербанка", который уже готовят на продажу, рассказал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "К сожалению, сегодняшняя украинская банковская система, и банки в частности, они очень сильно ликвидны. По большому счету, очень сложно найти покупателя, даже за бесплатно кому-то их отдать сложно, потому что достаточно много требований к потенциальным собственникам. С другой стороны, это большая ответственность. Поэтому они сегодня и так немного стоят, чтобы еще понижать цену. Я не думаю, что здесь разговор идет в части понижения цены, чтобы отдать кому-то за бесценок", — заявил эксперт.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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