Маша Гайдар: опять вся в белом и уже на Банковой

Роман Степняк

И все-таки в отечественной политике гораздо больше мистики, чем здравого смысла. Ну зачем, скажите, президенту страны никак не проявившая себя ни в качестве управленца, ни в качестве общественного деятеля заезжая Мария Гайдар? Тем не менее, Петр Порошенко решил дать ей второй шанс, назначив своим внештатным советником.

История с Машей вызывала недоумение с самого первого момента ее презентации на Банковой. Ничем, кроме громкого имени не обладающая россиянка, оказалась крайне затребованной при дворе украинской власти. Вначале глаз на нее положил глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, которому президент Порошенко предоставил карт-бланш в формировании областной администрации. Да, не без участия американского посла Джефри Пайетта, который в те времена в городе у Черного моря проводил значительную часть служебного и личного времени.

Саакашвили взял Машу себе в советники, потом назначил заместителем. Дабы придать хрупкой москвичке политический вес, Петр Порошенко, в виде беспрецедентного исключения, вручил гражданке России украинский паспорт. Маша стала учить украинский язык и писать на украинском стихи. Стихи получались смешные и отнюдь не из-за проблем с грамматикой и морфологией. Зато с украинской вышиванкой Маша словно срослась. Острые на слова одесситы говорили, что такие узоры придавали Гайдар черты новой идентичности и отличить ее от уроженки Коломыи было невозможно.

Девушка из Кочабамбы

Первое время в Южной Пальмире Маша зарабатывала себе авторитет рассказами о том, какая невыносимая ситуация сложилась в ее уже неродной России и как выгодно на этом фоне отличается независимая Украина. И в качестве примера приводила свою судьбу: талантливая девушка, за плечами которой такой знаменитый дед и не менее известный отец, а "задавленный путинской пропагандой" электорат даже в Мосгордуму не пропустил. Да, были и светлые времена, даже вице-губернатором какое-то время поработала в Кировской области, но шефа, главу региона, Никиту Белых взяли на взятке, и вся команда посыпалась. Разбежались, словом кировские чиновники, кто куда, а Маша в Одессу.

Надо понимать, что незаметную девушку из областной администрации в чужой стране вряд ли кто заметил бы, если бы не стечение обстоятельств. За плечами Гарвард, гранты неправительственных структур и причастность к славе отца Егора Гайдара, одного из основателей либерального Союза правых сил. Ради этого Маша, носившая фамилию отчима — Смирнова и проживающая частично в Ла-Пасе, а частично в Кочабамбе вплоть до 1996 года, вернулась на родину отца, разыскала тогда еще здравствующего Егора Тимуровича, взяла его фамилию и включилась в политическую борьбу. Да, для тех, кто не в курсе, следует напомнить, что Ла-Пас и Кочабамба – это города в далекой и романтичной Боливии, где будущая украинка провела свое беззаботное детство.

Миша и Маша

Но не экзотика заворожила президента Украины, пополняющего население страны незаурядными личностями. К тому времени независимое государство находилось под пристальным взглядом американского посольства, которое проводило всяческие управленческие и социальные эксперименты на вверенной территории. Одним из таковых было формирование Одесской областной администрации. Не совсем доверяя местному населению, совершившему революцию достоинства, было сделано ставку на заезжих представителей, тяготеющих к либеральной демократии.

Лучшего кандидата на роль главы области, чем Михаил Саакашвили, сыскать было трудно. Проверенный организатор "цветных революций", почти десятилетие управлявший независимой страной и изгнанный из ее руин, должен был проявить свои способности в одном из самых самобытных регионов Украины. Михаил пригласил с собой целую группу беглых грузинских чиновников, ему порекомендовали немца с украинскими корнями Сашу Боровика и россиянку Машу Гайдар.

Судить об успехах команды Саакашвили в Одессе не буду, это совсем другой разговор, только замечу, что успешных руководителей просто так не увольняют. Саша Боровик, разочаровавшись в украинских реформах, сбежал на вторую родину, говорят, его хотят лишить украинского гражданства из-за нелицеприятных высказываний о постмайданной власти, грузинская команда разбрелась по городам Украины, часть находится под следствием, часть занимается поиском новой работы, сам Мехеил Николозович сколачивает новую партию и готов бросить вызов самому Порошенко.

"Машка-подкидыш"

Маша Гайдар ушла с тонущего корабля Саакашвили одной из первых, воспользовавшись формальностью: приняв украинское гражданство, она не смогла вовремя избавиться от российского, а чиновникам с двойным гражданством в Украине работать нельзя. Ну, не то, чтобы совсем нельзя, но если хочется не работать, то можно. В мае прошлого года Гайдар ушла в отставку, и одесситы очень быстро оставили о ней в своей памяти только саркастическое прозвище – "Машка-подкидыш".

И вот она снова вся в белом и на Банковой. Возможно глава государства усмотрел в ее скромной фигуре незаурядные менеджерские способности и надеется, пользуясь ее советами, закончить войну на Донбассе, вывести страну из глубокого кризиса, вступить во всевозможные европейские сообщества и, наконец, поставить на место Россию.

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А может, просто чисто гендерная проблема, квота на заезжих женщин в украинской власти истощилась: грузинки Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, не справившись со семейными скандалами, покинули Министерство внутренних дел, эстонка Яника Мерило где-то затерялась в помощниках львовского мэра Андрея Садового, под министром здравоохранения Уляной Супрун уже который месяц шатается кресло. Впрочем, хозяину Банковой виднее…