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    Фотоленты

    Во Львове вход в российский банк заковали в цепи

    (обновлено: )16503
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    facebook.com/govarta1
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    facebook.com/govarta1
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    facebook.com/govarta1
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    facebook.com/govarta1
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    facebook.com/govarta1
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    facebook.com/govarta1
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    facebook.com/govarta1
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    facebook.com/govarta1

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    Акция протеста против работы российских банков во Львове

    Во Львове группа молодых людей устроила акцию против работы российской "дочки" VS Bank. Входные двери заковали в цепи и повесили похоронные. венки. А также зажгли файера.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Запрет переводов из РФ. Украинские заробитчане боятся банков – Скаршевский

    Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

    Читайте также: Устенко: есть три сценария по курсу доллара в Украине. Рассмотрим каждый

    Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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