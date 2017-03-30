Во Львове вход в российский банк заковали в цепи

Во Львове группа молодых людей устроила акцию против работы российской "дочки" VS Bank. Входные двери заковали в цепи и повесили похоронные. венки. А также зажгли файера.

Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

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Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.