наверх
07.04.201710:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    "Нацкорпус": пиар и рейтинг на блокаде банков РФ

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (242)

    (обновлено: )131
    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил на Голосе Столицы, что используя блокаду работы российских банков, "Национальный корпус" пытается повысить свой рейтинг для возможности участия на будущих парламентских выборах.
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Думская.net

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    Политическая партия "Национальный корпус" угрожает физически прекратить деятельность российских банков в Украине после окончания действия моратория 10 апреля. В заявлении националистов говорится, что в конце марта они временно сняли блокаду российских банков, чтобы украинские вкладчики смогли забрать свои средства.

    Как действия "Национального корпуса" могут отразиться на банковской системе и международном имидже Украины, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

    Народный депутат Алексей Белый
    Facebook Алексей Белого
    Нардеп Белый: угрозы Билецкого нужно расценивать как преступление

    Каких последствий можно ожидать от действий партии?

    — Очень сложно понять, что у них в голове и, по большому счету, это политическая акция, а никакая не экономическая. Каких-либо национальных последствий эта акция за собой не несет. То есть ребята хотят засветиться и выйти в какую-то новую сферу политики на ближайших выборах. На сегодняшний момент надо реально понимать, что в Украине очень много украинского бизнеса. Это касается облэнерго, заводов, торговых сетей и банков. Около 20-30% полностью контролируются россиянами и поэтому зачем вычленять какой-то один сегмент и устраивать на нем танец на костях. Это исключительно политические вещи. Здесь две проблемы, которые необходимо понимать и решать. В первую очередь, все таки Украина находится в правовом поле. Если в правовом поле, то здесь должны действовать исключительно правовые действия. Это касается силового и политического блоков. Это правильные законы, правильная работа полиции и правоохранительных органов. Потому что анархия, к сожалению, к добру никогда не приводила. Это повлияет на международный имидж Украины.

    Почему под удар попали именно банки?

    — Потому что они на виду. На их фоне проще всего  формировать политический имидж. Возьмут одно-два отделения, обложат  их кирпичами, потанцуют, пригласят  прессу и пресса раскрутит  это удовольствие. Здесь, конечно, еще  проблема и с нашей прессой. Она любит в этой ситуации такие яркие события. Теоретически нужен колоссальный объем людей и сил для того, чтобы парализовать все отделения банков. В данной ситуации на вопрос почему банки — потому что это публично, это ближайшие точки и на этом фоне можно хорошо заработать некий политический капитал.

    Не является ли это акцией по снижению цены Сбербанка, который российские владельцы уже готовят на продажу?

    — Нет, сегодняшняя украинская  банковская система и банки  в частности, очень ликвидные. Очень  сложно найти покупателя, даже за бесплатно кому-то их отдать, потому что есть достаточно много требований к потенциальным собственникам. С другой стороны есть большая ответственность. Сегодня не так то много стоят эти банки, чтобы понижать цену. Я не думаю, что здесь разговор идет в части понижения цены, чтобы отдать кому-то за бесценок.

    Сбербанк России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В "Сбербанке" надеются, что с украинской "дочки" снимут санкции

    Можно ли связать пикет с деятельностью главы Нацбанка Валерии Гонтаревой?

    — Тут есть две стороны  одной медали. С одной стороны  НБУ обязан контролировать, курировать  и отслеживать работу всей  банковской системы. А если мы  уже видим, что порядка 30% банковской  системы принадлежат россиянам, то НБУ обязан держать руку  на пульсе. Постоянные контакты — это их прямая обязанность. Что касается сегодняшней акции возле дома Гонтаревой, это говорит о том, что есть связь с политическими мероприятиями. Сегодня Гонтарева находится в президентском пуле и является членом команды. При этом она не является последним бенефициаром для принятия тех или иных решений в глобальной банковской системе. Она может высказывать свое мнение. Поэтому эти действия не имеют под собой прямого воздействия. Здесь речь идет о правильном построении государственных процессов в части правоохранительных органов и политических правил в части выработки правильных законопроектов и правильной игры на финансовом рынке. К сожалению, как мы видим, ВР не сильно хочет в эту игру играть. Хотя мы же понимаем, что у нас страна парламентская, поэтому очень многое зависит от эффективной работы парламента. Но, к сожалению, мы видим, как у нас работает парламент.

    То есть это банальная акция политической силы и никаких серьезных экономических последствий она не повлечет?

    — На первый вопрос отвечу, что безусловно, да. Что касается экономических последствий, достаточно не комфортно банковским системам. Деньги любят тишину и банковская система хочет чувствовать себя, как минимум, защищенной от подобных выходок со стороны государства. Поэтому если банковская система видит, что могут сделать с одними банками, то подобные вещи могут сделать и с другими банками, найдя какой-либо повод. Поэтому в данной ситуации я бы не сказал, что эти действия на банковскую систему не повлияют.

    Как это отразится на конечном потребителе?

    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Акции на миллионы. Кто заказал блокировку "Сбербанка" и сбил его стоимость

    — Это очень просто — доверие  к вкладчикам банка. В данной  ситуации это их реноме банковской  системы, которое выходит на международные  рынки или на внутренние по  займам. Это, по большому счету, экономическая  ситуация в стране, потому что банки являются кровеносными сосудами. В данной ситуации любое волнение и отсутствие комфорта никогда не дадут нормального ощущения. Тут нельзя спрогнозировать конечный результат, учитывая, что больше 20% банковской системы Украины — российские банки.

    Украинская власть пообещала Международному валютному фонду гарантировать безопасность отделениям банков с российским государственным капиталом. Это содержится в Меморандуме с МВФ?

    — Если Украина не выполнит  эти обязательства, то вопрос  следующего транша будет рассматриваться в комплексе и принятие этого решения будет отложено. Государство должно быть государством. Поэтому любой бизнес в данной ситуации, который находится в Украине, должен быть защищен. Если государство, учитывая эту ситуацию, не хочет работать с российским бизнесом, оно должно принять ряд законодательных актов. В противном случае будет анархия.

    Ранее адвокат Егор Штокалов в эфире "ГС" заявил, что санкции коснутся лишь банков с государственным российским капиталом, а на частные банки распространяться не будут.

    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой государственном бюджете Украины.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Ракетный удар США по Сирии: обращение Трампа к американцам. Видео
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Зал заседаний Европарламента
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ