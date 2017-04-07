"Нацкорпус": пиар и рейтинг на блокаде банков РФ

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Политическая партия "Национальный корпус" угрожает физически прекратить деятельность российских банков в Украине после окончания действия моратория 10 апреля. В заявлении националистов говорится, что в конце марта они временно сняли блокаду российских банков, чтобы украинские вкладчики смогли забрать свои средства.

Как действия "Национального корпуса" могут отразиться на банковской системе и международном имидже Украины, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Facebook Алексей Белого Нардеп Белый: угрозы Билецкого нужно расценивать как преступление

Каких последствий можно ожидать от действий партии?

— Очень сложно понять, что у них в голове и, по большому счету, это политическая акция, а никакая не экономическая. Каких-либо национальных последствий эта акция за собой не несет. То есть ребята хотят засветиться и выйти в какую-то новую сферу политики на ближайших выборах. На сегодняшний момент надо реально понимать, что в Украине очень много украинского бизнеса. Это касается облэнерго, заводов, торговых сетей и банков. Около 20-30% полностью контролируются россиянами и поэтому зачем вычленять какой-то один сегмент и устраивать на нем танец на костях. Это исключительно политические вещи. Здесь две проблемы, которые необходимо понимать и решать. В первую очередь, все таки Украина находится в правовом поле. Если в правовом поле, то здесь должны действовать исключительно правовые действия. Это касается силового и политического блоков. Это правильные законы, правильная работа полиции и правоохранительных органов. Потому что анархия, к сожалению, к добру никогда не приводила. Это повлияет на международный имидж Украины.

Почему под удар попали именно банки?

— Потому что они на виду. На их фоне проще всего формировать политический имидж. Возьмут одно-два отделения, обложат их кирпичами, потанцуют, пригласят прессу и пресса раскрутит это удовольствие. Здесь, конечно, еще проблема и с нашей прессой. Она любит в этой ситуации такие яркие события. Теоретически нужен колоссальный объем людей и сил для того, чтобы парализовать все отделения банков. В данной ситуации на вопрос почему банки — потому что это публично, это ближайшие точки и на этом фоне можно хорошо заработать некий политический капитал.

Не является ли это акцией по снижению цены Сбербанка, который российские владельцы уже готовят на продажу?

— Нет, сегодняшняя украинская банковская система и банки в частности, очень ликвидные. Очень сложно найти покупателя, даже за бесплатно кому-то их отдать, потому что есть достаточно много требований к потенциальным собственникам. С другой стороны есть большая ответственность. Сегодня не так то много стоят эти банки, чтобы понижать цену. Я не думаю, что здесь разговор идет в части понижения цены, чтобы отдать кому-то за бесценок.

Можно ли связать пикет с деятельностью главы Нацбанка Валерии Гонтаревой?

— Тут есть две стороны одной медали. С одной стороны НБУ обязан контролировать, курировать и отслеживать работу всей банковской системы. А если мы уже видим, что порядка 30% банковской системы принадлежат россиянам, то НБУ обязан держать руку на пульсе. Постоянные контакты — это их прямая обязанность. Что касается сегодняшней акции возле дома Гонтаревой, это говорит о том, что есть связь с политическими мероприятиями. Сегодня Гонтарева находится в президентском пуле и является членом команды. При этом она не является последним бенефициаром для принятия тех или иных решений в глобальной банковской системе. Она может высказывать свое мнение. Поэтому эти действия не имеют под собой прямого воздействия. Здесь речь идет о правильном построении государственных процессов в части правоохранительных органов и политических правил в части выработки правильных законопроектов и правильной игры на финансовом рынке. К сожалению, как мы видим, ВР не сильно хочет в эту игру играть. Хотя мы же понимаем, что у нас страна парламентская, поэтому очень многое зависит от эффективной работы парламента. Но, к сожалению, мы видим, как у нас работает парламент.

То есть это банальная акция политической силы и никаких серьезных экономических последствий она не повлечет?

— На первый вопрос отвечу, что безусловно, да. Что касается экономических последствий, достаточно не комфортно банковским системам. Деньги любят тишину и банковская система хочет чувствовать себя, как минимум, защищенной от подобных выходок со стороны государства. Поэтому если банковская система видит, что могут сделать с одними банками, то подобные вещи могут сделать и с другими банками, найдя какой-либо повод. Поэтому в данной ситуации я бы не сказал, что эти действия на банковскую систему не повлияют.

Как это отразится на конечном потребителе? REUTERS Valentyn Ogirenko Акции на миллионы. Кто заказал блокировку "Сбербанка" и сбил его стоимость

— Это очень просто — доверие к вкладчикам банка. В данной ситуации это их реноме банковской системы, которое выходит на международные рынки или на внутренние по займам. Это, по большому счету, экономическая ситуация в стране, потому что банки являются кровеносными сосудами. В данной ситуации любое волнение и отсутствие комфорта никогда не дадут нормального ощущения. Тут нельзя спрогнозировать конечный результат, учитывая, что больше 20% банковской системы Украины — российские банки.

Украинская власть пообещала Международному валютному фонду гарантировать безопасность отделениям банков с российским государственным капиталом. Это содержится в Меморандуме с МВФ?

— Если Украина не выполнит эти обязательства, то вопрос следующего транша будет рассматриваться в комплексе и принятие этого решения будет отложено. Государство должно быть государством. Поэтому любой бизнес в данной ситуации, который находится в Украине, должен быть защищен. Если государство, учитывая эту ситуацию, не хочет работать с российским бизнесом, оно должно принять ряд законодательных актов. В противном случае будет анархия.

Ранее адвокат Егор Штокалов в эфире "ГС" заявил, что санкции коснутся лишь банков с государственным российским капиталом, а на частные банки распространяться не будут.

Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой государственном бюджете Украины.