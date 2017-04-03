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    Фотоленты

    Фотоитоги 3 апреля: взрыв в метро Петербурга, конфликт в Доме профсоюзов, замурованный "Сбербанк"

    (обновлено: )78
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с членами правительства и главами крупнейших деловых ассоциаций и бизнес-омбудсменом
    Крестный ход в Ивано-Франковске, 2 апреля 2017 В Ивано-Франковске
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    Ситуация около Дома профсоюзов в Киеве
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    соцсети
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    REUTERS Anton Vaganov
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста под"Альфа-банком" и "Сбербанком" в Одессе
    odessa-life.od.ua
    Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с членами правительства и главами крупнейших деловых ассоциаций и бизнес-омбудсменом
    Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с членами правительства и главами крупнейших деловых ассоциаций и бизнес-омбудсменом
    УНИАН
    Крестный ход в Ивано-Франковске, 2 апреля 2017 В Ивано-Франковске
    Крестный ход в Ивано-Франковске, 2 апреля 2017 В Ивано-Франковске
    УНИАН
    Кубок Львовщины по бодибилдингу и фитнесу
    Кубок Львовщины по бодибилдингу и фитнесу
    УНИАН
    Фрегат Газинтеп и корвет Хейбелиада зашли в одесский порт
    mil.gov.ua
    Оползень в Колумбии
    Оползень в Колумбии
    REUTERS Jaime Saldarriaga
    Ситуация около Дома профсоюзов в Киеве
    Ситуация около Дома профсоюзов в Киеве
    Фраза.юа
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    REUTERS Anton Vaganov

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    Взрыв в метро Санкт-Петербурга

    В петербургском метро в понедельник произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что девять человек погибли и более 20 пострадали при взрыве.

    Смотрите также: Взрывы в вагоне метро в Петербурге: кадры с места ЧП

    Представители "Автомайдана" заблокировали работу одного отделения "Альфа-банка" на улице Пушкинской и двух отделений "Сбербанка" на улице Жуковского и проспекте Шевченко в Одессе.

    Смотрите также: В Одессе "Автомайдан" замуровал отделения "Альфа-банка" и "Сбербанка"

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