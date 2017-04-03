Фотоитоги 3 апреля: взрыв в метро Петербурга, конфликт в Доме профсоюзов, замурованный "Сбербанк"

В петербургском метро в понедельник произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что девять человек погибли и более 20 пострадали при взрыве.

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Представители "Автомайдана" заблокировали работу одного отделения "Альфа-банка" на улице Пушкинской и двух отделений "Сбербанка" на улице Жуковского и проспекте Шевченко в Одессе.

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