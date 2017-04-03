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    В Одессе "Автомайдан" замуровал отделения "Альфа-банка" и "Сбербанка"

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (231)

    (обновлено: )25504
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Активисты замуровали вход в отделение Альфа-банка в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    odessa-life.od.ua
    Активисты замуровали вход в отделение Альфа-банка в Одессе
    Думская.net
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    048.ua
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    odessa-life.od.ua
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    048.ua
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Думская.net
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    048.ua
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    048.ua
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    048.ua
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    048.ua
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Думская.net
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Думская.net
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Думская.net
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Думская.net
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    odessa-life.od.ua
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    odessa-life.od.ua

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    Все фотоленты

    Представители "Автомайдана" заблокировали работу одного отделения "Альфа-банка" на улице Пушкинской и двух отделений "Сбербанка" на улице Жуковского и проспекте Шевченко в Одессе.

    Сбербанк России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В "Сбербанке" надеются, что с украинской "дочки" снимут санкции

    "Одесские "патриоты" заложили пенобетонными блоками вход в отделение российского Альфа-банка на Пушкинской, угол Малой Арнаутской, а у Сбербанка на улице Жуковского оставили манекен и коктейли Молотова", — говорится в сообщении "Думская". По данным издания, организатором акции выступил "Автомайдан".

    На фотографиях видно, что банковские отделения также облиты красной краской и обклеены наклейками. При этом вход в отделение "Сбербанка" на улице Жуковского частично заложен наполненными мешками.

    Ранее члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", несколько недель блокировали работу центрального офиса "дочки" российского "Сбербанка" в Киеве, добиваясь прекращения работы банка в Украине. Подобные акции организовались акции у офисов "Сбербанка" в разных городах страны.

    Смотрите также:  "Азов" против "Сбербанка". Это Аваков дергает за нитки — Золотарев

    Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили позже, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

    "Сбербанк" сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

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