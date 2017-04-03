В Одессе "Автомайдан" замуровал отделения "Альфа-банка" и "Сбербанка"

Представители "Автомайдана" заблокировали работу одного отделения "Альфа-банка" на улице Пушкинской и двух отделений "Сбербанка" на улице Жуковского и проспекте Шевченко в Одессе.

"Одесские "патриоты" заложили пенобетонными блоками вход в отделение российского Альфа-банка на Пушкинской, угол Малой Арнаутской, а у Сбербанка на улице Жуковского оставили манекен и коктейли Молотова", — говорится в сообщении "Думская". По данным издания, организатором акции выступил "Автомайдан".

На фотографиях видно, что банковские отделения также облиты красной краской и обклеены наклейками. При этом вход в отделение "Сбербанка" на улице Жуковского частично заложен наполненными мешками.

Ранее члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", несколько недель блокировали работу центрального офиса "дочки" российского "Сбербанка" в Киеве, добиваясь прекращения работы банка в Украине. Подобные акции организовались акции у офисов "Сбербанка" в разных городах страны.

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Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили позже, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

"Сбербанк" сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.